بعد "الضربة القاضية": "ريال مدريد" يدرس مستقبل أنشيلوتي ومصير 5 لاعبين

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لم تكن الأربعاء عادية على ملعب "سانتياغو برنابيو". هناك، حيث تعوّدت جماهير " " على الاحتفال بالانتصارات الأوروبية، عمّ الصمت، وبدأت ملامح تلوح في الأفق. فبعد الهزيمة القاسية أمام "آرسنال" في ربع نهائي أبطال ، بدأت التقارير تتحدث عن نهاية وشيكة لمسيرة المدرب كارلو أنشيلوتي مع الفريق ، في وقت لا يزال فيه النادي يتنافس على ألقاب محلية ودولية."ريال مدريد"، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب دوري الأبطال (15 لقبًا)، سقط بشكل مدوٍّ أمام "آرسنال" بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي والإياب. مباراة الإياب في البرنابيو 2-1 لصالح الضيوف، لكنها كشفت عن خلل فني وتكتيكي واضح، وهشاشة لم يعهدها جمهور .وبينما تألق الحارس تيبو كورتوا في صد ركلة جزاء مبكرة من بوكايو ساكا، لم يكن ذلك كافيًا لإيقاف المد اللندني. ورغم هدف فينيسيوس الذي منح للحظات، إلا أن هدف مارتينيلي في الدقيقة 90+3 أنهى كل شيء.بحسب ما كشفته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن أنشيلوتي أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل بعد نهائي كأس الملك أمام "برشلونة"، والمقرر يوم 26 نيسان. القرار لم يُعلن رسميًا، لكنه يعكس حجم التوتر داخل " "، خاصة مع تراجع في اللحظات الحاسمة من الموسم.أنشيلوتي، الذي قاد "الميرنغي" إلى لقب دوري الأبطال الموسم الماضي، فقد ثقة الإدارة بعد هذا الإقصاء الأوروبي القاسي، والتذبذب الكبير في الأداء الهجومي والدفاعي مؤخرًا.إدارة الفريق بدأت فعليًا بدراسة البدائل، والاسم الأبرز بحسب هو الإسباني ألونسو، نجم وسط الفريق السابق، والمدرب الحالي لـ "باير ليفركوزن"، الذي قاد فريقه لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب الألماني لأول مرة في تاريخه.كما يتردد اسم يورغن كلوب، المدرب الألماني الذي أعلن رحيله عن "ليفربول" نهاية الموسم الحالي، كأحد الأسماء اللامعة التي تثير اهتمام إدارة فلورنتينو بيريز.الحديث عن التغيير لا يقتصر على المدرب فقط. تقارير عدة أشارت إلى أن إدارة الريال تنوي إجراء غربلة داخل صفوف الفريق، مع توجيه الأنظار نحو خمسة لاعبين تحديدًا: فينيسيوس جونيور، لوكاس فاسكيز، دافيد ألابا، فران غارسيا، وإيدير ميليتاو. الأسباب تتفاوت بين التراجع البدني، الإصابات المتكررة، والأداء الذي لا يوازي طموحات النادي.الخيبة لم تقتصر على إدارة النادي، بل امتدت إلى المدرجات. إذاعة "كادينا سير" الإسبانية نقلت عن جماهير غاضبة وجّهت انتقادات حادة للاعبين عقب نهاية المباراة، ووصفوا الأداء بـ"الفضيحة". لحظة نادرة في ملعب لطالما ارتبط بالهيبة والانتصارات الكبرى.رغم الخروج الأوروبي، لا يزال "ريال مدريد" في قلب على الدوري الإسباني، ويستعد لخوض نهائي كأس الملك ضد الغريم التقليدي "برشلونة"، كما يشارك لاحقًا في كأس العالم للأندية التي تمتد حتى منتصف . ففي تاريخ "ريال مدريد" العريق، كانت كل أزمة بداية لتحول جديد. فالنادي الذي وُلد من رحم عام 1902، بنى مجده على الفخر، لا على الأعذار. والآن، بينما يُغادر أنشيلوتي أو يتهيأ للمغادرة، تعود إلى ملعب الإدارة: من سيقود المشروع "الملكي" المقبل؟ وهل تكون المرحلة المقبلة عنوانًا لميلاد حقبة جديدة... تليق بتاج أوروبا الأبدي؟