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تقرّر منع إقامة مباريات عالية الخطورة في المساء خلال الموسم المقبل في وذلك بسبب أعمال الشغب التي سبقت العاصمة الأحد، وفقا لما أفادت .وقالت وزارة في بيان إلى للعبة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء "خلال موسم 2025-2026، لن يُسمح بعد الآن بانطلاق المباريات عالية الخطورة في المساء، كما حدث مع مباراة وروما".وذكرت وكالات الأنباء الإيطالية أن وزارة الداخلية فرضت أيضا حظراً على سفر جماهير لاتسيو وروما لمبارياتهما الثلاث المقبلة خارج أرضهما.وتأتي هذه التصريحات في أعقاب أعمال شغب عنيفة وقعت بين جماهير الناديين والشرطة قبل "ديربي العاصمة" الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الـ32 من .وقبل انطلاق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت غرينيتش، حاول نحو 500 من مشجعي لاتسيو وروما اقتحام حواجز الشرطة التي أقيمت في المحيطة بالاستاد الأولمبي لمنع جماهير الفريقين من الاشتباك.وتصدّت الشرطة المحلية لجماهير الـ "أولتراس" الذين كان بعضهم مسلحا بقضبان حديدية ومطارق، باستخدام خراطيم المياه. وأصيب خلال المواجهات 24 شخصا، بينهم من تعرّضوا للرشق بالحجارة في أرجلهم.كما ألقت الشرطة على ستة من مشجعي الأولتراس، ثلاثة منهم من لاتسيو وثلاثة من روما، والذين تمّ حظرهم في البداية من دخول الملعب. (بي إن سبورتس)