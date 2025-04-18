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رياضة

منع إقامة مباريات "عالية الخطورة" في المساء

Lebanon 24
18-04-2025 | 01:36
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تقرّر منع إقامة مباريات كرة القدم عالية الخطورة في المساء خلال الموسم المقبل في الدوري الإيطالي لكرة القدم وذلك بسبب أعمال الشغب التي سبقت ديربي العاصمة روما الأحد، وفقا لما أفادت وزارة الداخلية الإيطالية.
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وقالت وزارة الداخلية في بيان إلى الاتحاد المحلي للعبة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء "خلال موسم 2025-2026، لن يُسمح بعد الآن بانطلاق المباريات عالية الخطورة في المساء، كما حدث مع مباراة لاتسيو وروما".

وذكرت وكالات الأنباء الإيطالية أن وزارة الداخلية فرضت أيضا حظراً على سفر جماهير لاتسيو وروما لمبارياتهما الثلاث المقبلة خارج أرضهما.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب أعمال شغب عنيفة وقعت بين جماهير الناديين والشرطة قبل "ديربي العاصمة" الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري.

وقبل انطلاق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت غرينيتش، حاول نحو 500 من مشجعي لاتسيو وروما اقتحام حواجز الشرطة التي أقيمت في الشوارع المحيطة بالاستاد الأولمبي لمنع جماهير الفريقين من الاشتباك.

وتصدّت الشرطة المحلية لجماهير الـ "أولتراس" الذين كان بعضهم مسلحا بقضبان حديدية ومطارق، باستخدام خراطيم المياه. وأصيب خلال المواجهات 24 شخصا، بينهم من تعرّضوا للرشق بالحجارة في أرجلهم.

كما ألقت الشرطة القبض على ستة من مشجعي الأولتراس، ثلاثة منهم من لاتسيو وثلاثة من روما، والذين تمّ حظرهم في البداية من دخول الملعب. (بي إن سبورتس)
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