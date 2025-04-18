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رياضة

تصريح مفاجىء... ماذا قال ميسي عن غوارديولا؟

Lebanon 24
18-04-2025 | 06:18
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أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانغو ونجم فريق إنتر ميامي الأميركي جدلا كبيرا خلال تصريحاته الأخيرة عن مدربه السابق بيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.
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 وتحدث ميسي عن تأثير غوارديولا الكبير على كرة القدم، لكنه أشار أيضا إلى الجانب السلبي لهذا التأثير.

وقال ميسي: "غوارديولا ينتمي إلى عالم آخر، إنه مختلف تماما. يرى أشياء لا يستطيع أي مدرب آخر رؤيتها. لقد غيّر بيب كرة القدم بشكل جذري، وأصبح الجميع تقريبا يحاول تقليدنا".

وأضاف: "لكن في الواقع، أضر غوارديولا بكرة القدم نوعا ما، لأن الكثير من الفرق حاولت اللعب مثل برشلونة الذي دربه".

وتابع: "كنا فريقا استثنائيا، لكن لدينا خط وسط يضم الثلاثي البارع تشافي، إنييستا، وبوسكيتس. كان كل شيء مثاليا بين اللاعبين والمدرب، وكان من الصعب للغاية تقليد هذا النموذج". (روسيا اليوم)
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