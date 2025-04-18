تصريح مفاجىء... ماذا قال ميسي عن غوارديولا؟

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أثار قائد منتخب ونجم فريق الأميركي جدلا كبيرا خلال تصريحاته الأخيرة عن مدربه السابق الحالي لمانشستر .وتحدث عن تأثير الكبير على ، لكنه أشار أيضا إلى الجانب السلبي لهذا التأثير.وقال ميسي: "غوارديولا ينتمي إلى عالم آخر، إنه مختلف تماما. يرى أشياء لا يستطيع أي مدرب آخر رؤيتها. لقد غيّر بيب كرة القدم بشكل جذري، وأصبح الجميع تقريبا تقليدنا".وأضاف: "لكن في الواقع، أضر غوارديولا بكرة القدم نوعا ما، لأن الكثير من الفرق حاولت اللعب مثل الذي دربه".وتابع: "كنا فريقا استثنائيا، لكن لدينا خط وسط يضم الثلاثي البارع ، إنييستا، وبوسكيتس. كان كل شيء مثاليا بين اللاعبين والمدرب، وكان من الصعب للغاية تقليد هذا النموذج". (روسيا اليوم)