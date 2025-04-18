رونالدو يقترب من إنجاز تاريخي في الدوري السعوديّ

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يتطلع للاقتراب أكثر من إضافة رقم تاريخي جديد إلى سجلاته الاستثنائية، وذلك خلال مواجهة فريقه ضد القادسية مساء اليوم الجمعة في .ووفقا لموقع السعودي، فقد أصبح على بعد خطوات قليلة من دخول التاريخ كأول لاعب عبر العصور يسجل 100 هدف أو أكثر مع أندية شارك فيها ضمن 4 دوريات مختلفة، حيث سبق لـ" " تسجيل أكثر من 100 هدف لريال ومانشستر ويوفنتوس.وحتى الآن، نجح رونالدو في تسجيل 96 هدفا بقميص النصر في مختلف المسابقات، ليصبح بحاجة إلى 4 أهداف فقط لتحقيق هذا الإنجاز . (روسيا اليوم)