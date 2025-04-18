Advertisement

رياضة

رونالدو يقترب من إنجاز تاريخي في الدوري السعوديّ

Lebanon 24
18-04-2025 | 09:32
A-
A+
Doc-P-1349144-638805908533707913.png
Doc-P-1349144-638805908533707913.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتطلع كريستيانو رونالدو للاقتراب أكثر من إضافة رقم تاريخي جديد إلى سجلاته الرياضية الاستثنائية، وذلك خلال مواجهة فريقه النصر ضد القادسية مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي.
Advertisement

ووفقا لموقع الدوري السعودي، فقد أصبح رونالدو على بعد خطوات قليلة من دخول التاريخ كأول لاعب عبر العصور يسجل 100 هدف أو أكثر مع أندية شارك فيها ضمن 4 دوريات مختلفة، حيث سبق لـ"الدون" تسجيل أكثر من 100 هدف لريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وحتى الآن، نجح رونالدو في تسجيل 96 هدفا بقميص النصر في مختلف المسابقات، ليصبح بحاجة إلى 4 أهداف فقط لتحقيق هذا الإنجاز الفريد. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رونالدو يهز شباك "الخلود" ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري السعودي (فيديو)
lebanon 24
18/04/2025 19:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس سان جيرمان يقترب من حسم الدوري
lebanon 24
18/04/2025 19:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
انتر يقترب من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
18/04/2025 19:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز طبيّ تاريخيّ.. رجل يعيش بقلب اصطناعي بالكامل
lebanon 24
18/04/2025 19:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:11 | 2025-04-18
07:29 | 2025-04-18
06:18 | 2025-04-18
04:30 | 2025-04-18
03:34 | 2025-04-18
01:36 | 2025-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24