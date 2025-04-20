أرسنال يكتسح إبسويتش ويؤجل تتويج ليفربول باللقب

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حقق فوزاً كبيراً 4-صفر على إبسويتش تاون اليوم الأحد ليؤجل تتويج بالدوري الإنكليزي بفضل ثنائية لياندرو تروسار.وبهذا الفوز يرتفع رصيد أرسنال إلى 66 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتاج ليفربول لانتصارين من مبارياته المتبقية لحسم اللقب. ويلعب المتصدر في وقت لاحق اليوم أمام المهدد بالهبوط.وبدا أرسنال عازماً على الفوز وقدم أداءً قوياً منذ البداية وتقدم في الدقيقة 14 بعد انطلاقة من أوديغارد لتصل إلى تروسار الذي وضع الكرة في رغم أنه فقد توازنه.وعكست دقة الهدف الثاني الفارق الكبير بين فرق والقاع في إذ اخترق بوكايو إبسويتش من الجانب الأيمن قبل أن يمرر إلى ميكل ميرينو الذي هيأها إلى مارتينيلي الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة.ولعب صاحب الأرض بعشرة لاعبين بعد مرور أكثر بقليل من نصف ساعة إثر تدخل عنيف من ديفيز على ساكا ليحصل لاعب إبسويتش على بطاقة حمراء مباشرة.ورغم النقص العددي، رفض إبسويتش التراجع وأطلق المهاجم هيرست تسديدة قوية أخطأت طريقها إلى المرمى في الدقيقة 56 في واحدة من أربع محاولات فقط لصاحب الأرض طوال المباراة لم تكن أي منها على المرمى.وأحرز تروسار هدفه الثاني في الدقيقة 69 قبل أن يختتم إيثان نوانيري التسجيل في اللحظات الأخيرة ليظل إبسويتش في المركز 18 برصيد 21 نقطة. وسيهبط إبسويتش إذا أهدر نقاطاً من جديد أو إذا حصد وست هام نقطة إضافية في المباريات الخمس المتبقية. (النهار)