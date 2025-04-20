"الكاف" يعلن مواعيد وملاعب كأس أمم إفريقيا للشباب في مصر

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أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم الأحد مواعيد انطلاق وملاعب مباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما، التي ستقام في مصر.وذكر " " عبر موقعه الرسمي، أن النسخة الـ17 للبطولة ستقام خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 أيار المقبل بمشاركة 13 منتخبا تتنافس على ثلاثة ملاعب في والإسماعيلية والسويس.وأضاف أن افتتاح البطولة سيكون 27 نيسان، حيث تلعب مصر أمام زامبيا باستاد القاهرة وقبلها سيراليون وجنوب إفريقيا بالإسماعيلية .وأوضح: "ستقام الإفريقية للشباب تحت 20 عاما في مصر بنظام ثلاث ، تضم خمسة فرق، بينما تضم المجموعتان الثانية والثالثة أربعة فرق لكل منهما، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى دور الثمانية، على أن تختتم البطولة في 18 المقبل".وتابع: "ستتأهل الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي لتمثيل إفريقيا في تحت 20 عاما 2025 في تشيلي، لمواصلة إرث القارة العريق في التميز العالمي في للشباب". (روسيا اليوم)