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رياضة
"الكاف" يعلن مواعيد وملاعب كأس أمم إفريقيا للشباب في مصر
Lebanon 24
20-04-2025
|
23:00
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أعلن الاتحاد الإفريقي
لكرة القدم
"كاف" اليوم الأحد مواعيد انطلاق وملاعب مباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما، التي ستقام في مصر.
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وذكر "
الكاف
" عبر موقعه الرسمي، أن النسخة الـ17 للبطولة ستقام خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 أيار المقبل بمشاركة 13 منتخبا تتنافس على ثلاثة ملاعب في
القاهرة
والإسماعيلية والسويس.
وأضاف أن افتتاح البطولة سيكون
يوم الأحد
27 نيسان، حيث تلعب مصر أمام زامبيا باستاد القاهرة وقبلها سيراليون وجنوب إفريقيا بالإسماعيلية .
وأوضح: "ستقام
بطولة
كأس الأمم
الإفريقية للشباب تحت 20 عاما في مصر بنظام ثلاث
مجموعات
، تضم
المجموعة الأولى
خمسة فرق، بينما تضم المجموعتان الثانية والثالثة أربعة فرق لكل منهما، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى دور الثمانية، على أن تختتم البطولة في 18
مايو
المقبل".
وتابع: "ستتأهل الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي لتمثيل إفريقيا في
كأس العالم للشباب
تحت 20 عاما 2025 في تشيلي، لمواصلة إرث القارة العريق في التميز العالمي في
كرة القدم
للشباب". (روسيا اليوم)
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