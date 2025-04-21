صراع مشتعل على لقب الليغا.. برشلونة يتمسك بالصدارة وريال مدريد يلاحقه

Advertisement

تزداد على لقب سخونةً بعد انتهاء الـ32، إذ حافظ على صدارته بـ73 نقطة، عقب فوز مثير على سيلتا فيغو بنتيجة 4-3، بينما واصل المطاردة بفوز صعب على أتلتيك بلباو بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق 4 نقاط عن الغريم الكتالوني.وتبقى 6 جولات حاسمة، من بينها مواجهة كلاسيكو مرتقبة في 11 ، ضمن الجولة 35، قد تُحدد ملامح .أبرز نتائج الجولة:فوز إسبانيول على خيتافي 1-0تعادل رايو فاييكانو مع 1-1تعادل مايوركا مع ليغانيسخسارة أمام 1-0هزيمة بلد أمام أوساسونا 3-2تعادل مع ريال سوسييدادتعادل مع ألافيس 1-1وتُختتم الجولة مساء الاثنين بمواجهة جيرونا ضد ريال بيتيساللقب:برشلونة تنتظره مواجهات ضد ريال مايوركا، بلد الوليد، ريال ، إسبانيول، فياريال وأتلتيك بلباو.أما ريال مدريد، فسيواجه خيتافي، سيلتا فيغو، برشلونة، ريال مايوركا، إشبيلية وريال سوسييداد.ترتيب المقدمة (حتى الجولة 32):برشلونة – 73 نقطةريال مدريد – 69 نقطةأتلتيكو مدريد – 63 نقطةأتلتيك بلباو – 57 نقطةفياريال – 52 نقطةريال بيتيس – 48 نقطةقاع الترتيب يشعل صراع البقاء:لم يُحسم حتى الآن مصير الفرق الهابطة، حيث يتذيل بلد الوليد الترتيب بـ16 نقطة، ويطارده ليغانيس (29 نقطة) وديبورتيفو ألافيس (31 نقطة)، بينما تبقى 7 أندية أخرى في دائرة الخطر.