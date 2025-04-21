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رياضة

صراع مشتعل على لقب الليغا.. برشلونة يتمسك بالصدارة وريال مدريد يلاحقه

Lebanon 24
21-04-2025 | 01:15
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تزداد المنافسة على لقب الدوري الإسباني سخونةً بعد انتهاء الجولة الـ32، إذ حافظ برشلونة على صدارته بـ73 نقطة، عقب فوز مثير على سيلتا فيغو بنتيجة 4-3، بينما واصل ريال مدريد المطاردة بفوز صعب على أتلتيك بلباو بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق 4 نقاط عن الغريم الكتالوني.
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وتبقى 6 جولات حاسمة، من بينها مواجهة كلاسيكو مرتقبة في 11 مايو، ضمن الجولة 35، قد تُحدد ملامح البطل.

أبرز نتائج الجولة:
فوز إسبانيول على خيتافي 1-0

تعادل رايو فاييكانو مع فالنسيا 1-1

تعادل ريال مايوركا مع ليغانيس

خسارة أتلتيكو مدريد أمام لاس بالماس 1-0

هزيمة بلد الوليد أمام أوساسونا 3-2

تعادل فياريال مع ريال سوسييداد

تعادل إشبيلية مع ديبورتيفو ألافيس 1-1

وتُختتم الجولة مساء الاثنين بمواجهة جيرونا ضد ريال بيتيس

سباق اللقب:
برشلونة تنتظره مواجهات ضد ريال مايوركا، بلد الوليد، ريال مدريد، إسبانيول، فياريال وأتلتيك بلباو.
أما ريال مدريد، فسيواجه خيتافي، سيلتا فيغو، برشلونة، ريال مايوركا، إشبيلية وريال سوسييداد.

ترتيب المقدمة (حتى الجولة 32):
برشلونة – 73 نقطة

ريال مدريد – 69 نقطة

أتلتيكو مدريد – 63 نقطة

أتلتيك بلباو – 57 نقطة

فياريال – 52 نقطة

ريال بيتيس – 48 نقطة

قاع الترتيب يشعل صراع البقاء:
لم يُحسم حتى الآن مصير الفرق الهابطة، حيث يتذيل بلد الوليد الترتيب بـ16 نقطة، ويطارده ليغانيس (29 نقطة) وديبورتيفو ألافيس (31 نقطة)، بينما تبقى 7 أندية أخرى في دائرة الخطر.
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