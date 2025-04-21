رسمياً.. السعودية تعلن موقفها بشأن مونديال 2034 بنظام الـ64 منتخباً!

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أكد وزير السعودي الأمير بن أن بلاده ستكون مستعدة لاستضافة مونديال 2034 بمشاركة 64 منتخبا، إذا وافق " " على اقتراح مثير للجدل بتوسيع البطولة.واقترح اتحاد أميركا الجنوبية "الكونميبول" رسميا تنظيم 2030 في والبرتغال والمغرب بمشاركة 64 منتخبا بدل 48، لكن بعض الاتحادات القارية الأخرى عارضت الفكرة.وصرح الفيصل لمجموعة من الصحفيين السبت، على هامش الكبرى، ضمن العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بأن بلاده لن تمانع في عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2034.السعودي: "نحن مستعدون، أو سنكون مستعدين، إن شاء الله.. إذا كان هذا قرار يتخذه (الفيفا)، ويرى أنه قرار جيد للجميع، فسنكون سعداء للغاية بتنفيذه".وكان "الفيفا" أعلن رسميا في كانون الأول الماضي عن استضافة السعودية كأس العالم للرجال 2034، وهو عرض حظي بالإجماع.