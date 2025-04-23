ليسا رونالدو وميسي.. قائمة أعلى الرياضيين دخلا في التاريخ

تصدر أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردون المعتزل، قائمة "سبورتيكو" لأعلى الرياضيين دخلا على مر العصور برصيد 3 مليارات دولار.

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وحقق 50 رياضيا دخلا على مر العصور ما مجموعه 37.7 مليار دولار حتى نهاية 2024، وهم يمثلون 8 رياضات مختلفة و16 دولة، حيث يتصدر لاعبو كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA" قائمة بـ13 اسما، في مقدمتهم الأسطورة مايكل جوردان.وتصدر مايكل جوردون القائمة برصيد 3 مليارات دولار، وتلاه مواطنه نجم الغولف تايغر وودز برصيد 1.9 مليار دولار، ومن ثم النجم قائد نادي السعودي ، في المرتبة الثالثة برصيد 1.8 مليار دولار، ومن ثم لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس بـ1.4 مليار دولار، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إإنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، خامسا برصيد 1.4 مليار دولار.بينما الوحيدة التي دخلت قائمة الخمسين الأعلى دخلا كانت لاعبة التنس المعتزلة ويليامز.وفي ما يلي قائمة الرياضيين العشرة الأوائل الأعلى دخلا في التاريخ:1- الأميركي مايكل جوردون (كرة السلة) - 3 مليارات دولار2- الأميركي الغولف تايغر وودز (الغولف) - 1.9 مليار دولار3- البرتغالي (كرة القدم) - 1.8 مليار دولار4- الأميركي ليبرون جيمس (كرة السلة) - 1.4 مليار دولار5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم) - 1.4 مليار دولار6- الأمريكي أرنولد (الغولف) - 1.82 مليار دولار7- الأمريكي جاك نيكلاوس (الغولف) - 1.75 مليار دولار8- الإنجليزي ديفيد بيكهام (كرة القدم) - 1.61 مليار دولار9- السويسري روجر فيدرر (التنس) - 1.59 مليار دولار10- الأمريكي فلويد مايويذر (الملاكمة) - 1.52 مليار دولار.وتشمل الأرباح الرواتب والمكافآت وأموال الجوائز والحوافز والإعلانات والتراخيص وحقوق الملكية والتذكارات والعقود، بينما لا تشمل مكونات الرواتب التعويضات المؤجلة حتى يتم دفعها.يحتل لاعبون من 8 رياضات مختلفة مراكز متقدمة في قائمة أفضل 50 رياضيا، ومعظمهم معتزلون، بينما 18 منهم لا يزالون يمارسون ، ولكن مثل مايكل جوردان، فإن اعتزال الرياضة لا يعني نهاية تدفق الأموال، بينما يحتل لاعبو الغولف 8 مراكز ضمن أفضل 50 لاعبا، وهم في المرتبة الثانية بعد كرة السلة، حيث يستفيد لاعبو الغولف من مسيرة مهنية امتدت لعقود.ويعتبر مايكل جوردان أحد أعضاء قاعة مشاهير كرة السلة، وبطل الأمريكي للمحترفين ست ، وبطل أولمبي مرتين مع المنتخب الوطني للولايات المتحدة.