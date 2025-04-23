ليسا رونالدو وميسي.. قائمة أعلى الرياضيين دخلا في التاريخ

تصدر أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردون المعتزل، قائمة "سبورتيكو" لأعلى الرياضيين دخلا على مر العصور برصيد 3 مليارات دولار.
وحقق أعلى
50 رياضيا دخلا على مر العصور ما مجموعه 37.7 مليار دولار حتى نهاية 2024، وهم يمثلون 8 رياضات مختلفة و16 دولة، حيث يتصدر لاعبو دوري
كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA" قائمة بـ13 اسما، في مقدمتهم الأسطورة مايكل جوردان.
وتصدر مايكل جوردون القائمة برصيد 3 مليارات دولار، وتلاه مواطنه نجم الغولف تايغر وودز ثانيا
برصيد 1.9 مليار دولار، ومن ثم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
قائد نادي النصر
السعودي لكرة القدم
، في المرتبة الثالثة برصيد 1.8 مليار دولار، ومن ثم لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس بـ1.4 مليار دولار، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إإنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، خامسا برصيد 1.4 مليار دولار.
بينما المرأة
الوحيدة التي دخلت قائمة الخمسين الأعلى دخلا كانت لاعبة التنس الأمريكية
المعتزلة سيرينا
ويليامز.
وفي ما يلي قائمة الرياضيين العشرة الأوائل الأعلى دخلا في التاريخ:
1- الأميركي مايكل جوردون (كرة السلة) - 3 مليارات دولار
2- الأميركي الغولف تايغر وودز (الغولف) - 1.9 مليار دولار
3- البرتغالي كريستيانو رونالدو
(كرة القدم) - 1.8 مليار دولار
4- الأميركي ليبرون جيمس (كرة السلة) - 1.4 مليار دولار
5- الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم) - 1.4 مليار دولار
6- الأمريكي أرنولد بالمر
(الغولف) - 1.82 مليار دولار
7- الأمريكي جاك نيكلاوس (الغولف) - 1.75 مليار دولار
8- الإنجليزي ديفيد بيكهام (كرة القدم) - 1.61 مليار دولار
9- السويسري روجر فيدرر (التنس) - 1.59 مليار دولار
10- الأمريكي فلويد مايويذر (الملاكمة) - 1.52 مليار دولار.
وتشمل الأرباح الرواتب والمكافآت وأموال الجوائز والحوافز والإعلانات والتراخيص وحقوق الملكية والتذكارات والعقود، بينما لا تشمل مكونات الرواتب التعويضات المؤجلة حتى يتم دفعها.
يحتل لاعبون من 8 رياضات مختلفة مراكز متقدمة في قائمة أفضل 50 رياضيا، ومعظمهم معتزلون، بينما 18 منهم لا يزالون يمارسون الرياضة
، ولكن مثل مايكل جوردان، فإن اعتزال الرياضة لا يعني نهاية تدفق الأموال، بينما يحتل لاعبو الغولف 8 مراكز ضمن أفضل 50 لاعبا، وهم في المرتبة الثانية بعد كرة السلة، حيث يستفيد لاعبو الغولف من مسيرة مهنية امتدت لعقود.
ويعتبر مايكل جوردان أحد أعضاء قاعة مشاهير كرة السلة، وبطل الدوري
الأمريكي للمحترفين ست مرات
، وبطل أولمبي مرتين مع المنتخب الوطني للولايات المتحدة.