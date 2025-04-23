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رياضة

عد فوز مانشستر سيتي القاتل على أستون فيلا.. غوارديولا يحتفل مع مرموش

Lebanon 24
23-04-2025 | 06:52
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خطف المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الأنظار بتصرفه تجاه النجم المصري عمر مرموش عقب مباراة فريقه أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
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وأقيمت المباراة على ملعب "الاتحاد"، حيث حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا ومثيرا بهدفين مقابل هدف، سجله ماتيوس نونيز في الوقت القاتل، مما عزز آمال الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
 
وشارك عمر مرموش أساسيا في اللقاء، وقدم أداء مميزا، حيث ساهم في صناعة الهدف الأول، كما تمكن من تسجيل هدف ألغي لاحقا بداعي التسلل.

وعقب صافرة النهاية، وبينما كان مرموش يسير على أرض الملعب، ناداه غوارديولا، ليحتضنه بحرارة ويتبادل معه بضع كلمات وسط أجواء مليئة بالفرح، حيث بدا واضحا مدى سعادة كل من المدرب الإسباني والنجم المصري. (روسيا اليوم) 
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