عد فوز مانشستر سيتي القاتل على أستون فيلا.. غوارديولا يحتفل مع مرموش

خطف لمانشستر ، ، الأنظار بتصرفه تجاه النجم المصري عقب مباراة فريقه أمام ، ضمن منافسات الـ34 من .

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وأقيمت المباراة على ملعب "الاتحاد"، حيث حقق فوزا صعبا ومثيرا بهدفين مقابل هدف، سجله في الوقت القاتل، مما عزز آمال الفريق في التأهل إلى الموسم المقبل.

وشارك عمر مرموش أساسيا في اللقاء، وقدم أداء مميزا، حيث ساهم في صناعة الهدف الأول، كما تمكن من تسجيل هدف ألغي بداعي التسلل.



وعقب صافرة النهاية، وبينما كان مرموش يسير على أرض الملعب، ناداه ، ليحتضنه بحرارة ويتبادل معه بضع كلمات وسط أجواء مليئة بالفرح، حيث بدا واضحا مدى كل من المدرب الإسباني والنجم المصري. (روسيا اليوم)