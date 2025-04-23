مولر يرفض الانتقال إلى سينسيناتي أو فيورنتينا

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ذكر تقرير إعلامي أن ، نادي الألماني ، رفض عرضين من فريق سينسيناتي الأميركي وفريق .ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة " "، هناك كان مشاركا في المحادثات مع فيورنتينا ولكن اللاعب لم يكن يرغب في الانتقال.ويرحل عن هذا الصيف، بعدما قرر النادي عدم تمديد تعاقده. (العربية)