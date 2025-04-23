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رياضة

مولر يرفض الانتقال إلى سينسيناتي أو فيورنتينا

Lebanon 24
23-04-2025 | 09:20
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ذكر تقرير إعلامي أن توماس مولر، أسطورة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، رفض عرضين من فريق سينسيناتي الأميركي وفريق فيورنتينا الإيطالي.
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ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد"، هناك وكيل كان مشاركا في المحادثات مع فيورنتينا ولكن اللاعب لم يكن يرغب في الانتقال.

ويرحل مولر عن بايرن هذا الصيف، بعدما قرر النادي عدم تمديد تعاقده. (العربية)
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