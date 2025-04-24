حادثة مرعبة.. لاعب كرة قدم اختبأ تحت التخت أثناء خطف العصابة لعائلته

Advertisement

كشفت تقارير إعلامية عن حادثة اختطاف مروعة طالت عائلة لاعب الإكوادوري ، بعد اقتحام منزله في مدينة غواياكيل فجر الأربعاء 23 نيسان.وذكرت "أسوشيتد برس" وشبكة أن مسلحين اقتحموا منزل "إيميليك" عند الساعة الثالثة صباحًا، بينما كان اللاعب مختبئًا تحت السرير. وأفاد رودريغيز في بلاغه للشرطة أنه سمع المهاجمين يسألون زوجته عن مكانه، قبل أن يختطفوا زوجته وابنته البالغة من العمر خمس سنوات.وقال إديسون رودريغيز إن اللاعب شاهد المختطفين وهم يغادرون في شاحنة رمادية مزدوجة المقصورة، بعد تنفيذ العملية.ويأتي هذا الهجوم بعد عشرة أيام فقط من إعلان حالة الطوارئ في تسع مناطق في البلاد، من بينها غواياس، التي تضم مدينة غواياكيل. ويُلقى باللوم على الجريمة في تصاعد حوادث العنف والاختطاف التي تشهدها البلاد. (people)