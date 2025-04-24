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رياضة
حادثة مرعبة.. لاعب كرة قدم اختبأ تحت التخت أثناء خطف العصابة لعائلته
Lebanon 24
24-04-2025
|
16:39
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كشفت تقارير إعلامية عن حادثة اختطاف مروعة طالت عائلة لاعب
كرة القدم
الإكوادوري
جاكسون
رودريغيز
، بعد اقتحام منزله في مدينة غواياكيل فجر الأربعاء 23 نيسان.
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وذكرت
وكالة
"أسوشيتد برس" وشبكة
espn
أن مسلحين اقتحموا منزل
مدافع نادي
"إيميليك" عند الساعة الثالثة صباحًا، بينما كان اللاعب مختبئًا تحت السرير. وأفاد رودريغيز في بلاغه للشرطة أنه سمع المهاجمين يسألون زوجته عن مكانه، قبل أن يختطفوا زوجته وابنته البالغة من العمر خمس سنوات.
وقال
قائد الشرطة
إديسون رودريغيز إن اللاعب شاهد المختطفين وهم يغادرون في شاحنة رمادية مزدوجة المقصورة، بعد تنفيذ العملية.
ويأتي هذا الهجوم بعد عشرة أيام فقط من إعلان حالة الطوارئ في تسع مناطق في البلاد، من بينها
مقاطعة
غواياس، التي تضم مدينة غواياكيل. ويُلقى باللوم على الجريمة
المنظمة
في تصاعد حوادث العنف والاختطاف التي تشهدها البلاد. (people)
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