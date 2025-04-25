Advertisement

رياضة

عن زواجها من محمد صلاح.. هذا ما كشفته فنانة معروفة

Lebanon 24
25-04-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1351665-638811651703592324.png
Doc-P-1351665-638811651703592324.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرجت الفنانة المصرية ريم مصطفى عن صمتها لترد على الأنباء التي راجت بقوة خلال الأشهر الأخيرة حول زواجها من نجم نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح.
Advertisement
 
وخلال استضافتها في برنامج "معكم"، علقت ريم مصطفى على الشائعات قائلة: "صراحة، أعجبتني هذه الأخبار، لكنها غير صحيحة تماما، فأنا لم ألتق محمد صلاح على الإطلاق".
 
كما وجهت رسالة إلى زوجة صلاح، أوضحت فيها أنها لا تربطها أي علاقة بالنجم المصري، وأن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.
 
ويعيش محمد صلاح حياة أسرية هادئة، وهو متزوج وأب لابنتين. وعلى خلاف بعض نجوم كرة القدم، يحرص صلاح على إبقاء تفاصيل حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء. (روسيا اليوم) 
 
فنانة <a class='entities-links' href='/entity/2653597025/مصرية/ar/1?utm_term=PublicFigures-مصرية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-مصرية&id=272782&catid=0&pagetype=PublicFigures'>مصرية</a> تكشف حقيقة زواجها من محمد صلاح

مواضيع ذات صلة
بعد أنباء عن زواجها سرًا.. فنانة معروفة تكشف الحقيقة!
lebanon 24
25/04/2025 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل فنان معروف جدّاً إلى المستشفى بشكل عاجلٍ.. هذا ما كشفته زوجته عن وضعه الصحيّ
lebanon 24
25/04/2025 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مدافع مانشستر سيتي السابق يكشف عن حلم محمد صلاح الذي تحقق في ليفربول
lebanon 24
25/04/2025 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سبب اعتذار محمد صلاح عن التمثيل في رمضان؟
lebanon 24
25/04/2025 15:21:28 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:18 | 2025-04-25
05:48 | 2025-04-25
04:00 | 2025-04-25
03:50 | 2025-04-25
02:49 | 2025-04-25
23:45 | 2025-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24