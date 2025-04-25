عن زواجها من محمد صلاح.. هذا ما كشفته فنانة معروفة

خرجت الفنانة عن صمتها لترد على الأنباء التي راجت بقوة خلال الأشهر الأخيرة حول زواجها من نجم الإنكليزي، .

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وخلال استضافتها في برنامج "معكم"، علقت ريم الشائعات قائلة: "صراحة، أعجبتني هذه الأخبار، لكنها غير صحيحة تماما، فأنا لم ألتق الإطلاق".

كما وجهت رسالة إلى زوجة صلاح، أوضحت فيها أنها لا تربطها أي علاقة بالنجم المصري، وأن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

ويعيش محمد صلاح حياة أسرية هادئة، وهو متزوج وأب لابنتين. وعلى خلاف بعض ، يحرص إبقاء تفاصيل حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء. (روسيا اليوم)