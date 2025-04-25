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رياضة

قتل شرطي سير.. لاعب كرة قدم إلى السجن

Lebanon 24
25-04-2025 | 02:49
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أصدرت محكمة ليدز كراون البريطانية حكما بالسجن 14 شهرا بحق لوكاس أكينز مهاجم فريق مانسفيلد تاون الناشط في دوري "ليغ 1" على خلفية حادث مرور تسبب في وفاة دراج قبل ثلاث سنوات.
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وبحسب بيان صادر عن شرطة غرب يوركشاير، فإن الحادث وقع في 17 آذار 2022، عندما كان أكينز، البالغ 36 عاما، يقود سيارة من نوع مرسيدس واصطدم بالدراج أدريان دانيال (33 عاما) عند تقاطع طرق قرب مدينة هدرسفيلد.

وأسفر الحادث عن وفاة دانيال بعد عشرة أيام متأثرا بإصاباته.

وكان أكينز أقر في وقت سابق بتسببه في الوفاة نتيجة "القيادة المتهورة أو غير المدروسة"، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن، إضافة إلى منعه من القيادة لمدة عام.

وفي أول تعليق له، أصدر نادي مانسفيلد بيانا مقتضبا قال فيه: "يدرس النادي موقفه بشأن اللاعب لوكاس أكينز، ولن يصدر أي تعليق إضافي في الوقت الحالي"، كما أعرب عن "خالص تعازيه لعائلة أدريان دانيال".

من جهتها، عبرت سافانا، زوجة الضحية، عن مشاعرها عقب صدور الحكم، قائلة: "انتهت اليوم ثلاث سنوات من الجحيم، وثلاث سنوات من التهرب. اليوم، أغلق هذا الفصل المؤلم بالحكم على أكينز".

وأضافت: "لقد شوه أكينز صورة العدالة، واستغل النظام، لكنه لم يعد يستحق مني المزيد من الوقت أو التفكير".

يذكر أن لوكاس أكينز سبق له تمثيل منتخب غرينادا في عدد من المباريات الدولية، وشارك في مباراة مع مانسفيلد قبل أيام قليلة من صدور الحكم. (روسيا اليوم)
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