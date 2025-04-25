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رياضة

بحضور ميسي.. إنتر ميامي يتعثر أمام فانكوفر وايت كابس

Lebanon 24
25-04-2025 | 03:50
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تعقدت مهمة فريق إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف".
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وسقط إنتر ميامي بنتيجة 0-2 أمام مضيفه فانكوفر وايت كابس الكندي في المباراة التي أُقيمت فجر اليوم الجمعة، على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

وسجل برايان وايت الهدف الأول لفانكوفر في الدقيقة 25، قبل أن يعزز سيباستيان برهالتر التقدم بهدف ثان في الدقيقة 84، ليضع الفريق الكندي قدما في النهائي.

وبات يكفي فانكوفر الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب، المقررة الأربعاء المقبل على ملعب "تشيس" في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، من أجل التأهل إلى النهائي القاري.

في المقابل، يجد إنتر ميامي نفسه مطالبا بتحقيق فوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق حلم التتويج باللقب.

وسيلتقي المتأهل من هذه المواجهة في المباراة النهائية، المقررة في الأول من يونيو المقبل، مع الفائز من اللقاء الآخر في نصف النهائي الذي يجمع بين كروز أزول وتايجرز أونال، وكلاهما من المكسيك.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب "تايغرز". (روسيا اليوم)
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