بحضور ميسي.. إنتر ميامي يتعثر أمام فانكوفر وايت كابس

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تعقدت مهمة فريق ميامي الأميركي بقيادة نجمه في التأهل إلى نهائي أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف".وسقط إنتر ميامي بنتيجة 0-2 أمام مضيفه فانكوفر وايت كابس في المباراة التي أُقيمت فجر اليوم الجمعة، على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.وسجل برايان وايت الهدف الأول لفانكوفر في الدقيقة 25، قبل أن يعزز سيباستيان برهالتر التقدم بهدف ثان في الدقيقة 84، ليضع الفريق الكندي قدما في النهائي.وبات يكفي فانكوفر الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب، المقررة الأربعاء المقبل على ملعب "تشيس" في لودرديل بولاية ، من أجل التأهل إلى النهائي القاري.في المقابل، يجد إنتر ميامي نفسه مطالبا بتحقيق فوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق حلم التتويج باللقب.وسيلتقي المتأهل من هذه المواجهة في المباراة النهائية، المقررة في الأول من يونيو المقبل، مع الفائز من اللقاء الآخر في نصف النهائي الذي يجمع بين أزول وتايجرز أونال، وكلاهما من .وكانت مباراة بين الفريقين قد بالتعادل 1-1 على ملعب "تايغرز". (روسيا اليوم)