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رياضة

اب لثلاثة أطفال... وفاة حكم كرة قدم خلال مباراة بشكلٍ مفاجىء

Lebanon 24
25-04-2025 | 05:48
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توفي حكم كرة القدم الروسي أرتور إكسانوف أثناء مشاركته في إدارة مباراة ضمن بطولة للهواة أقيمت في إقليم كراسنويارسك.
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وكان إكسانوف، البالغ من العمر 45 عاما، يدير لقاء في إطار بطولة نظمت بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، على ملعب "سترويتيل" في مدينة أتشينسك.

وأثناء المباراة، شعر الحكم فجأة بتوعك شديد، ومن ثم فقد وعيه وسقط على أرضية الملعب.

ووصلت سيارة الإسعاف بعد نحو خمس دقائق من الحادث، حيث بذل الفريق الطبي جهودا مكثفة لإنعاشه، لكنها لم تنجح، وتوفي الحكم في الملعب.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الوفاة كان نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب.

وترك إكسانوف خلفه ثلاثة أطفال، وفق ما أكدته المصادر المحلية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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