صراع بين الريال والبارسا بسبب مدافع ليفركوزن

Advertisement

ذكرت شبكة سكاي سبورت أن مدافع الألماني جوناثان تاه، أشعل فتيل صراع بين وريال من أجل الفوز بخدماته في نافذة الانتقالات المقبلة.ذكرت أن برشلونة كان قد توصل لاتفاق شفهي مع مدافع جوناثان تاه لضمه مجاناً الصيف المقبل، وذلك بدعم من المدرب هانسي والمدير الرياضي ديكو.وتابعت أن الصفقة معلقة حالياً بسبب قيود الرواتب في النادي الكتالوني.وواصلت: " يراقب وضع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً عن كثب".مؤكدة أنه في حال قدوم ألونسو لتدريب "الميرينغي"، سيحاول خطف تاه مستغلًا العلاقة القوية بين اللاعب ومدربه الحالي في ليفركوزن.