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رياضة

صراع بين الريال والبارسا بسبب مدافع ليفركوزن

Lebanon 24
26-04-2025 | 07:03
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ذكرت شبكة سكاي سبورت الألمانية أن مدافع باير ليفركوزن الألماني جوناثان تاه، أشعل فتيل صراع بين الغريمين برشلونة وريال مدريد من أجل الفوز بخدماته في نافذة الانتقالات المقبلة.
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ذكرت أن برشلونة كان قد توصل لاتفاق شفهي مع مدافع ليفركوزن جوناثان تاه لضمه مجاناً الصيف المقبل، وذلك بدعم من المدرب هانسي فليك والمدير الرياضي ديكو.

وتابعت أن الصفقة معلقة حالياً بسبب قيود الرواتب في النادي الكتالوني.

وواصلت: "ريال مدريد يراقب وضع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً عن كثب".

مؤكدة أنه في حال قدوم تشابي ألونسو لتدريب "الميرينغي"، سيحاول خطف تاه مستغلًا العلاقة القوية بين اللاعب ومدربه الحالي في ليفركوزن. 
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