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رياضة

في بطولة الطائرة.. البترون يعزز صدارته في "فاينال 8" بفوزه على البوشرية

Lebanon 24
27-04-2025 | 12:53
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عزز الشباب البترون صدارته لدور الثمانية "فاينال 8" من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، بفوزه على مضيفه الشبيبة البوشرية 3 - 1 (الاشواط 22 - 25، 25 - 18، 25 - 18، 25 - 18)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع ميشال المر الرياضي بالبوشرية في المرحلة الخامسة من دور الاياب.
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ويتجه البترون الطامح الى لقب أول، والى ان يكون الفريق الشمالي الرابع، بعد الانطلاق- انفه والزهراء- الميناء وسبيدبول- شكا، لانتزاع اللقب المرموق، وخوض مواجهة مع سبيدبول في الدور نصف النهائي "فاينال 4".

قاد المباراة الحكمان الدوليان حنا الزيلع وايلي وهبه.
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