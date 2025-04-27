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رياضة
في بطولة الطائرة.. البترون يعزز صدارته في "فاينال 8" بفوزه على البوشرية
Lebanon 24
27-04-2025
|
12:53
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عزز الشباب
البترون
صدارته لدور الثمانية "فاينال 8" من
بطولة لبنان
في
الكرة
الطائرة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، بفوزه على مضيفه الشبيبة
البوشرية
3 - 1 (الاشواط 22 - 25، 25 - 18، 25 - 18، 25 - 18)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في
مجمع ميشال المر
الرياضي بالبوشرية في المرحلة الخامسة من دور الاياب.
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ويتجه البترون الطامح الى لقب أول، والى ان يكون الفريق
الشمالي
الرابع، بعد الانطلاق- انفه والزهراء- الميناء وسبيدبول- شكا، لانتزاع اللقب المرموق، وخوض مواجهة مع سبيدبول في الدور نصف النهائي "فاينال 4".
قاد المباراة الحكمان الدوليان
حنا الزيلع
وايلي وهبه.
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