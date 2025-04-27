في بطولة الطائرة.. البترون يعزز صدارته في "فاينال 8" بفوزه على البوشرية

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ويتجه البترون الطامح الى لقب أول، والى ان يكون الفريق الرابع، بعد الانطلاق- انفه والزهراء- الميناء وسبيدبول- شكا، لانتزاع اللقب المرموق، وخوض مواجهة مع سبيدبول في الدور نصف النهائي "فاينال 4".قاد المباراة الحكمان الدوليان وايلي وهبه.