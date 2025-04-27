علي أمير حمد بطل لبنان لعام 2025 في الكيك بوكسينغ

أقام الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ لعام 2025 بالأسلوبين الكيك واللايت كونتاكت في ستاد في يوم الاحد 27 نيسان وبمشاركة واسعة من الاندية والأجهزة وبحضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية وقد أحرز البطل من نادي البنزاي الدولي ذهبيتين بعد أن تبارز لتسعة جولات وأحرز المركز الأول بالأسلوبين ونال لقبه المعتاد "بطل للبنان لعام 2025" مما خوله بالمشاركة في لهذا العام في إنكلترا-وييلز ويذكر أن علي هو بطلاً عالمياً ومحلياً بالملاكمة ايضاً لسنوات عدة بما فيها 2025 .

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