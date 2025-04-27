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رياضة

علي أمير حمد بطل لبنان لعام 2025 في الكيك بوكسينغ

Lebanon 24
27-04-2025 | 14:10
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أقام الإتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ بطولة لبنان لعام 2025 بالأسلوبين الكيك لايت واللايت كونتاكت في ستاد عصام مكارم في رأس المتن يوم الاحد 27 نيسان وبمشاركة واسعة من الاندية والأجهزة وبحضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية وقد أحرز البطل علي أمير حمد من نادي البنزاي الدولي ذهبيتين بعد أن تبارز لتسعة جولات وأحرز المركز الأول بالأسلوبين ونال لقبه المعتاد "بطل للبنان لعام 2025" مما خوله بالمشاركة في بطولة العالم لهذا العام في إنكلترا-وييلز ويذكر أن علي هو بطلاً عالمياً ومحلياً بالملاكمة ايضاً لسنوات عدة بما فيها 2025 .
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