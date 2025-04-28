من سيكون حكم مباراة برشلونة وإنتر ميلان؟

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أعلن "يويفا" تعيين الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة مباراة ذهاب نصف نهائي بين وإنتر الأربعاء المقبل.ويعد توربان، البالغ 42 عاما، من أبرز حكام النخبة في ، حيث حصل على لقب أفضل حكم لموسم 2021-2022. (روسيا اليوم)