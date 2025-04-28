Advertisement

رياضة

من سيكون حكم مباراة برشلونة وإنتر ميلان؟

Lebanon 24
28-04-2025 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1353051-638814579156524869.jpg
Doc-P-1353051-638814579156524869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وإنتر ميلان الأربعاء المقبل.
Advertisement

ويعد توربان، البالغ 42 عاما، من أبرز حكام النخبة في أوروبا، حيث حصل على لقب أفضل حكم أوروبي لموسم 2021-2022. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إصابة جديدة.. نوير مهدد بالغياب عن مواجهة إنتر ميلان
lebanon 24
29/04/2025 05:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حالة وفاة تؤجل مباراة برشلونة
lebanon 24
29/04/2025 05:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب.. ميسي يغيب عن مباراة إنتر ميامي أمام كافاليير
lebanon 24
29/04/2025 05:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلان يسحق أودينيزي
lebanon 24
29/04/2025 05:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:07 | 2025-04-28
13:00 | 2025-04-28
09:36 | 2025-04-28
08:41 | 2025-04-28
07:17 | 2025-04-28
05:21 | 2025-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24