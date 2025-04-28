الهولندي غروسو بطل المرحلة الثانية لسباق الدراجات الهوائية بتركيا

Advertisement

فاز الدراج تيبور ديل غروسو من فريق "Alpecin-Deceuninck" بالمرحلة الثانية من النسخة الـ60 لسباق الرئاسة للدراجات الهوائية (TUR 2025).وشارك في المرحلة الثانية التي أقيمت الاثنين، 160 متسابقا من 23 فريقا، تنافسوا على مسار طوله 167.4 كيلومترًا.وحل الهولندي غروسو البالغ من العمر 21 عاما في المرتبة الأولى بزمن قدره 3 ساعات و58 دقيقة و40 ثانية.وجاء جيوفاني لوناردي من فريق "Team Polti Visitmalta" في المركز الثاني، بينما حلّ البلجيكي لاندر لوكس من فريق "Tietema Rockets" في المركز الثالث.وتستأنف المسابقة غدا الثلاثاء بإقامة المرحلة الثالثة التي ستُقام بين منطقتي فتحية ومرمريس.ويتيح السباق للمشاركين التعرف على التراث الثقافي وجمال الطبيعة في ، وسيتم بثه مباشرة عبر قنوات رياضة دولية منها ، وتي آر تي سبور. (الأناضول)