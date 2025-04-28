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رياضة

"هاتريك" الجزائري أمين غويري يقود مارسيليا للفوز على بريست

Lebanon 24
28-04-2025 | 16:07
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سجل الدولي الجزائري أمين غويري، 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه أولمبيك مارسيليا للفوز على ضيفه ستاد بريست برباعية لهدف، الأحد، على ملعب "فيلودروم" في الجولة الـ31 للدوري الفرنسي لكرة القدم.
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الفوز رفع رصيد فريق الجنوب الفرنسي إلى 58 نقطة منتزعا المركز الثاني من موناكو، الذي تراجع للمركز الرابع بعد تعثره بالتعادل أمام لو هافر بهدف لمثله، السبت، فيما تجمد رصيد بريست عند 44 نقطة في المركز التاسع.

افتتح غويري، باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف هدف فريقه الثالث والشخصي الثاني له بمهارة فنية عالية من لعبة مزدوجة خلفية في الدقيقة 45، وأكمل الهاتريك في الدقيقة 63.

وسجل زميله الإنجليزي ماسون غرينوود هدفا لمارسيليا في الدقيقة 37، فيما جاء هدف ستاد بريست الوحيد في الدقيقة 25 عبر السنغالي عبد الله ديبو سيما.

وفي مباريات أخرى، فاز ليل على مضيفه آنجير 2-0، وأوكسير على لانس 4-0، وتعادل نانت مع ضيفه تولوز 0-0، وبنفس النتيجة تعادل مونبلييه وريمس. (الأناضول)
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