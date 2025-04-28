"هاتريك" الجزائري أمين غويري يقود مارسيليا للفوز على بريست

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سجل الدولي أمين غويري، 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مارسيليا للفوز على ضيفه ستاد برباعية لهدف، الأحد، على ملعب "فيلودروم" في الجولة الـ31 للدوري الفرنسي .الفوز رفع رصيد فريق الجنوب الفرنسي إلى 58 نقطة منتزعا المركز الثاني من ، الذي تراجع للمركز الرابع بعد تعثره بالتعادل أمام لو هافر بهدف لمثله، السبت، فيما تجمد رصيد بريست عند 44 نقطة في المركز التاسع.افتتح غويري، باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف هدف فريقه الثالث والشخصي الثاني له بمهارة فنية عالية من لعبة مزدوجة خلفية في الدقيقة 45، وأكمل الهاتريك في الدقيقة 63.وسجل زميله الإنجليزي هدفا لمارسيليا في الدقيقة 37، فيما جاء هدف ستاد بريست الوحيد في الدقيقة 25 عبر سيما.وفي مباريات أخرى، فاز ليل على مضيفه آنجير 2-0، وأوكسير على لانس 4-0، وتعادل نانت مع ضيفه تولوز 0-0، وبنفس النتيجة تعادل وريمس. (الأناضول)