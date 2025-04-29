هل وافق أنشيلوتي على تدريب منتخب البرازيل؟

أفادت وسائل إعلام إسبانية عدة، يوم الإثنين، أن المدرب الإيطالي
لريال مدريد
، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم
، كارلو أنشيلوتي
، وافق على تولي تدريب المنتخب البرازيلي.
ويتبقى للمدرب الإيطالي المخضرم عام واحد في عقده مع العملاق الإسباني، ولكن بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
على يد أرسنال
الإنجليزي، وخسارته المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا
أمام غريمه برشلونة
، أصبح على وشك الرحيل عن سانتياغو
برنابيو.
ولم يُخفِ أنشيلوتي
احتمالية رحيله، حيث قال إن مستقبله "موضوع يُحسم في الأسابيع المقبلة"، وذلك بعد الهزيمة أمام برشلونة (2-3 بعد التمديد) في المباراة النهائية التي جرت السبت في إشبيلية
.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن أنشيلوتي سيتولى مسؤولية تدريب البرازيل
قبل المباريات المقررة في حزيران المقبل، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم
2026 في الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا، تاركا مدريد قبل انطلاق مونديال الأندية في الولايات المتحدة هذا الصيف.
وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية المدريدية على موقعها الإلكتروني أن "كارلو أنشيلوتي قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
لتولي مسؤولية تدريب المنتخب البرازيلي بمجرد انتهاء فترة وجوده في ريال مدريد
".
وأشارت "ماركا" إلى أن المدرب الإيطالي لم يوقع بعد على أي اتفاق رسمي مع الاتحاد البرازيلي.
وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لوكالة فرانس برس إنه "ليس لديه تعليق" بشأن هذه المسألة. (سكاي نيوز عربية)