هل وافق أنشيلوتي على تدريب منتخب البرازيل؟

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أفادت وسائل إعلام إسبانية عدة، يوم الإثنين، أن المدرب لريال ، ثاني ، ، وافق على تولي تدريب المنتخب البرازيلي.ويتبقى للمدرب الإيطالي المخضرم عام واحد في عقده مع العملاق الإسباني، ولكن بعد خروجه من ربع نهائي على يد الإنجليزي، وخسارته المباراة النهائية لكأس ملك أمام غريمه ، أصبح على وشك الرحيل عن برنابيو.ولم يُخفِ احتمالية رحيله، حيث قال إن مستقبله "موضوع يُحسم في الأسابيع المقبلة"، وذلك بعد الهزيمة أمام برشلونة (2-3 بعد التمديد) في المباراة النهائية التي جرت السبت في .وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن أنشيلوتي سيتولى مسؤولية تدريب قبل المباريات المقررة في حزيران المقبل، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات 2026 في والمكسيك وكندا، تاركا مدريد قبل انطلاق مونديال الأندية في الولايات المتحدة هذا الصيف.وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية المدريدية على موقعها الإلكتروني أن "كارلو أنشيلوتي قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع الاتحاد البرازيلي لتولي مسؤولية تدريب المنتخب البرازيلي بمجرد انتهاء فترة وجوده في ".وأشارت "ماركا" إلى أن المدرب الإيطالي لم يوقع بعد على أي اتفاق رسمي مع الاتحاد البرازيلي.وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لوكالة فرانس برس إنه "ليس لديه تعليق" بشأن هذه المسألة. (سكاي نيوز عربية)