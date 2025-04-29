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رياضة

بيكيه ينفصل عن حبيبته... هل يعيش علاقة حبّ جديدة مع إمرأة "شعرها أحمر"؟

Lebanon 24
29-04-2025 | 07:00
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عادت أخبار علاقة نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه، وصديقته إلى الواجهة مجدداً، بعدما أفادت قناة إسبانية أنه انفصل عن حبيبته كلارا شيا بعد علاقة دامت ثلاث سنوات، مشيرة إلى ظهور "امرأة جديدة".
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وكشفت قناة "تيليسينكو" الإسبانية، عن انفصال بيكيه وشيا، بعد فترة من الجدل حول خلافات بينهما، خاصة مع إقامة بيكيه في ميامي رفقة أطفاله.

كما ذكرت أن هناك صورا التقطت لبيكيه قبل أقل من شهر، في إنتر ميامي، رفقة امرأة مجهولة ذات شعر أحمر.

وأكدت الصحافية أدرينا دورونسورو، مقدمة برنامج Vamos a ver، أن العلاقة بين بيكيه وشيا قد انتهت بالفعل، مشيرة إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد عن وجود فتاة أخرى، لكن التفاصيل ما زالت غير معروفة.

وبحسب ما نُشر، فإن مصدر المعلومات "قريب جدًا من الطرفين"، فيما لم تُعلق شيا أو بيكيه رسميًا على الموضوع حتى اللحظة.

كما لم يُؤكد ما إذا كانت صور بيكيه الأخيرة في ميامي برفقة امرأة مجهولة حمراء الشعر قد لعبت دورا في انفصال الثنائي. (العربية)
 
 
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