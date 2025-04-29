في 5 ثوانٍ: كيف كاد انقطاع الكهرباء أن يوقف مباراة برشلونة وإنتر ميلان؟

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كادت أن تدفع الثمن

مباراة وإنتر ، ضمن ذهاب نصف نهائي ، كانت مهددة بالتأجيل. جمهور يترقّب، إعلام يترصد، وفريق يستعد في عتمة محرومة من تجهيزاته الإلكترونية. ما وضع المنظمين في سباق مع الوقت لإعادة تشغيل الأنظمة داخل ملعب مونتجويك: من الكاميرات، إلى تقنيات التحليل الفني، إلى أجهزة VAR، وحتى البوابات الإلكترونية وغرف الملابس. في لحظة خارجة عن كل التوقّعات، غرقت والبرتغال في ظلامٍ تام. انقطاع كهربائي واسع ضرب البلدين صباح الإثنين، فتوقفت الحياة: المطارات أُقفلت، العمليات الطبية تجمّدت، المواصلات تعطّلت، وحتى إشارات المرور انطفأت. وفي وسط هذا الشلل... خفَت صوت الملاعب.مباراة وإنتر ، ضمن ذهاب نصف نهائي ، كانت مهددة بالتأجيل. جمهور يترقّب، إعلام يترصد، وفريق يستعد في عتمة محرومة من تجهيزاته الإلكترونية. ما وضع المنظمين في سباق مع الوقت لإعادة تشغيل الأنظمة داخل ملعب مونتجويك: من الكاميرات، إلى تقنيات التحليل الفني، إلى أجهزة VAR، وحتى البوابات الإلكترونية وغرف الملابس.

المشكلة لم تكن حكرًا على برشلونة

بطولة للتنس علّقت مبارياتها حتى استقرار الأوضاع. ملاعب أخرى عانت من أعطال تقنية واسعة، ما بين توقف الكاميرات، تعطّل تقنيات الفيديو، ومشاكل في التجهيزات اللوجستية.

حتى الكتالوني، خوان ، لم ينجُ من آثار العطل. فقد فشل في السفر إلى نهائي للشباب، حيث واجه البارسا فريق طرابزون سبور ، بعدما توقفت رحلات الطيران مؤقتًا من مطار برشلونة.

القلق انتشر كالنار في الهشيم. هل يُطفئ الظلام حلم برشلونة بالثلاثية؟ هل يضيع الحلم بسبب انهيار كهربائي مفاجئ؟

الشائعات تحدّثت عن أعمال تخريبية وهجمات سيبرانية. الحكومة أعلنت حالة الطوارئ، نشرت 30 ألف شرطي، وعقدت اجتماعات عاجلة مع وفرنسا بعد تبادل الاتهامات حول مصدر الانهيار.



الخسائر كانت جسيمة

في 5 ثوانٍ فقط، فقدت إسبانيا 60% من إنتاجها الكهربائي – نحو 15 جيجاواط. انهارت الشبكة فجأة، فتعطلت الحياة في مدن بأكملها. المستشفيات اعتمدت على المولدات، مصافي أُغلقت، المتاجر أُقفلت، والمسافرون لجأوا للنوم على أرض محطات . لكن الثلاثاء، بدأت الكهرباء تعود تدريجيًا إلى برشلونة، مدريد، إقليم الباسك، ثم إلى سائر أنحاء البلدين. الشركات المشغّلة أكدت أن أغلب عادت للعمل، لتُعيد معها نبض الحياة، وتُجنّب الملاعب السقوط في العتمة. ما يعني أن المباراة المنتظرة بين برشلونة وانتر ستُقام في موعدها غدًا. ملعب مونتجويك سيضيء، والمدرجات ستكون ممتلئة كعادتها.



لم تكن كرة القدم هذه المرة ضحية قرارات تحكيمية أو خلافات إدارية، بل كادت تتوقف بفعل انهيار كهربائي مفاجئ.

حادثة نادرة تكشف أن الملاعب، رغم صخبها وأضوائها، تظل جزءًا من شبكة أكبر، أكثر هشاشة مما يبدو... وأن اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لا تقف فقط على أقدام اللاعبين، بل على أسلاك دقيقة تمتد خلف الكواليس.