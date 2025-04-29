آسياد 2026.. إدراج الفنون القتالية المختلطة للمرة الأولى

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أعلن اليوم الثلاثاء عن إدراج رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) ورياضة الكريكيت ضمن برنامج 2026 المقررة في .ستشهد الفنون القتالية المختلطة أول ظهور لها في الألعاب الآسيوية عبر ست مسابقات مصنفة ضمن الرياضات القتالية، إلى جانب رياضتي الكوراش والجوجيتسو.وتُعقد الاجتماعات بين الآسيوي والمنظمين هذا الأسبوع في ناغويا ومحافظة أيتشي، لتكثيف الاستعدادات للدورة المقررة بين 19 أيلولو4 تشرين الأول2026.كما على إدراج الكريكيت، مع الإشارة إلى أن منافساته ستُقام في محافظة أيتشي، رغم عدم توافر ملعب خاص لهذه الرياضة حتى الآن.ويُذكر أن رياضة الكريكيت كانت قد اعتمدت بنسخة الألعاب الآسيوية 2023 في ، وستعود إلى البرنامج الأولمبي في 2028 بعد غياب دام منذ 1900.توقّعَ المجلس مشاركة نحو 15 ألف في المقبلة، يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية، وهو عدد يفوق عدد المشاركين في الألعاب الأولمبية الصيفية.ورغم طمأنة محافظ أيتشي، هيدياكي أومورا، في كانون الأول الماضي بأن الاستعدادات تسير بسلاسة، إلا أن تقارير صحافية تحدثت عن انزعاج المجلس الأولمبي الآسيوي بسبب بعض التأخيرات والمطالب بتحسين مرافق الإقامة والنقل الخاصة بالرياضيين والفرق. (الأخبار)