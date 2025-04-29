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رياضة

آسياد 2026.. إدراج الفنون القتالية المختلطة للمرة الأولى

Lebanon 24
29-04-2025 | 12:00
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أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الثلاثاء عن إدراج رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) ورياضة الكريكيت ضمن برنامج دورة الألعاب الآسيوية 2026 المقررة في اليابان.
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ستشهد الفنون القتالية المختلطة أول ظهور لها في الألعاب الآسيوية عبر ست مسابقات مصنفة ضمن الرياضات القتالية، إلى جانب رياضتي الكوراش والجوجيتسو.

وتُعقد الاجتماعات بين المجلس الأولمبي الآسيوي والمنظمين هذا الأسبوع في ناغويا ومحافظة أيتشي، لتكثيف الاستعدادات للدورة المقررة بين 19 أيلولو4 تشرين الأول2026.

كما وافق المجلس على إدراج الكريكيت، مع الإشارة إلى أن منافساته ستُقام في محافظة أيتشي، رغم عدم توافر ملعب خاص لهذه الرياضة حتى الآن.

ويُذكر أن رياضة الكريكيت كانت قد اعتمدت بنسخة الألعاب الآسيوية 2023 في الصين، وستعود إلى البرنامج الأولمبي في لوس أنجليس 2028 بعد غياب دام منذ باريس 1900.

توقّعَ المجلس مشاركة نحو 15 ألف رياضي في الدورة المقبلة، يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية، وهو عدد يفوق عدد المشاركين في الألعاب الأولمبية الصيفية.

ورغم طمأنة محافظ أيتشي، هيدياكي أومورا، في كانون الأول الماضي بأن الاستعدادات تسير بسلاسة، إلا أن تقارير صحافية تحدثت عن انزعاج المجلس الأولمبي الآسيوي بسبب بعض التأخيرات والمطالب بتحسين مرافق الإقامة والنقل الخاصة بالرياضيين والفرق. (الأخبار)
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