18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
آسياد 2026.. إدراج الفنون القتالية المختلطة للمرة الأولى
Lebanon 24
29-04-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
المجلس الأولمبي الآسيوي
اليوم الثلاثاء عن إدراج رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) ورياضة الكريكيت ضمن برنامج
دورة الألعاب الآسيوية
2026 المقررة في
اليابان
.
Advertisement
ستشهد الفنون القتالية المختلطة أول ظهور لها في الألعاب الآسيوية عبر ست مسابقات مصنفة ضمن الرياضات القتالية، إلى جانب رياضتي الكوراش والجوجيتسو.
وتُعقد الاجتماعات بين
المجلس الأولمبي
الآسيوي والمنظمين هذا الأسبوع في ناغويا ومحافظة أيتشي، لتكثيف الاستعدادات للدورة المقررة بين 19 أيلولو4 تشرين الأول2026.
كما
وافق المجلس
على إدراج الكريكيت، مع الإشارة إلى أن منافساته ستُقام في محافظة أيتشي، رغم عدم توافر ملعب خاص لهذه الرياضة حتى الآن.
ويُذكر أن رياضة الكريكيت كانت قد اعتمدت بنسخة الألعاب الآسيوية 2023 في
الصين
، وستعود إلى البرنامج الأولمبي في
لوس أنجليس
2028 بعد غياب دام منذ
باريس
1900.
توقّعَ المجلس مشاركة نحو 15 ألف
رياضي
في
الدورة
المقبلة، يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية، وهو عدد يفوق عدد المشاركين في الألعاب الأولمبية الصيفية.
ورغم طمأنة محافظ أيتشي، هيدياكي أومورا، في كانون الأول الماضي بأن الاستعدادات تسير بسلاسة، إلا أن تقارير صحافية تحدثت عن انزعاج المجلس الأولمبي الآسيوي بسبب بعض التأخيرات والمطالب بتحسين مرافق الإقامة والنقل الخاصة بالرياضيين والفرق. (الأخبار)
مواضيع ذات صلة
فقد قدرته على الوقوف أو المشي.. بطل الفنون القتالية المختلطة يتعرض لإصابة خطيرة
Lebanon 24
فقد قدرته على الوقوف أو المشي.. بطل الفنون القتالية المختلطة يتعرض لإصابة خطيرة
30/04/2025 00:08:37
30/04/2025 00:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيين الاعلامي زاريه باريكيان مديرا للاعلام في اللجنة العربية لألعاب الفنون القتالية
Lebanon 24
تعيين الاعلامي زاريه باريكيان مديرا للاعلام في اللجنة العربية لألعاب الفنون القتالية
30/04/2025 00:08:37
30/04/2025 00:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته الأولى تُوفيت بـ"كورونا".. فنان لبنانيّ يتحدّث عن زواجه للمرّة الثانيّة: "بحبها لمرتي كتير"
Lebanon 24
زوجته الأولى تُوفيت بـ"كورونا".. فنان لبنانيّ يتحدّث عن زواجه للمرّة الثانيّة: "بحبها لمرتي كتير"
30/04/2025 00:08:37
30/04/2025 00:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
آمال ماهر تعلّق للمرة الأولى على لقب "صوت مصر" (فيديو)
Lebanon 24
آمال ماهر تعلّق للمرة الأولى على لقب "صوت مصر" (فيديو)
30/04/2025 00:08:37
30/04/2025 00:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأهلي يُقصي الهلال ويبلغ نهائي آسيا بثلاثية مدوّية
Lebanon 24
الأهلي يُقصي الهلال ويبلغ نهائي آسيا بثلاثية مدوّية
15:15 | 2025-04-29
29/04/2025 03:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في 5 ثوانٍ: كيف كاد انقطاع الكهرباء أن يوقف مباراة برشلونة وإنتر ميلان؟
Lebanon 24
في 5 ثوانٍ: كيف كاد انقطاع الكهرباء أن يوقف مباراة برشلونة وإنتر ميلان؟
09:40 | 2025-04-29
29/04/2025 09:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بيكيه ينفصل عن حبيبته... هل يعيش علاقة حبّ جديدة مع إمرأة "شعرها أحمر"؟
Lebanon 24
بيكيه ينفصل عن حبيبته... هل يعيش علاقة حبّ جديدة مع إمرأة "شعرها أحمر"؟
07:00 | 2025-04-29
29/04/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل وافق أنشيلوتي على تدريب منتخب البرازيل؟
Lebanon 24
هل وافق أنشيلوتي على تدريب منتخب البرازيل؟
06:00 | 2025-04-29
29/04/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر.. هذه تفاصيله
04:22 | 2025-04-29
29/04/2025 04:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حذفا كافة الصور التي تجمعهما... ماريتا الحلاني انفصلت عن زوجها!
Lebanon 24
حذفا كافة الصور التي تجمعهما... ماريتا الحلاني انفصلت عن زوجها!
09:33 | 2025-04-29
29/04/2025 09:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة بطل مسلسل "إش إش" تخطف الأنظار تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة بطل مسلسل "إش إش" تخطف الأنظار تعرفوا إليها (صور)
04:46 | 2025-04-29
29/04/2025 04:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الرواتب... إليكم هذا البيان من وزارة المالية
Lebanon 24
بشأن الرواتب... إليكم هذا البيان من وزارة المالية
05:14 | 2025-04-29
29/04/2025 05:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان نانسي عجرم يضعها في موقف محرج.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
فستان نانسي عجرم يضعها في موقف محرج.. شاهدوا الفيديو
03:07 | 2025-04-29
29/04/2025 03:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنت أكره نفسي وزاد وزني".. ممثلة شهيرة تفتح قلبها وتتحدث عن حبها الأول (فيديو)
Lebanon 24
"كنت أكره نفسي وزاد وزني".. ممثلة شهيرة تفتح قلبها وتتحدث عن حبها الأول (فيديو)
23:00 | 2025-04-28
28/04/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:15 | 2025-04-29
الأهلي يُقصي الهلال ويبلغ نهائي آسيا بثلاثية مدوّية
09:40 | 2025-04-29
في 5 ثوانٍ: كيف كاد انقطاع الكهرباء أن يوقف مباراة برشلونة وإنتر ميلان؟
07:00 | 2025-04-29
بيكيه ينفصل عن حبيبته... هل يعيش علاقة حبّ جديدة مع إمرأة "شعرها أحمر"؟
06:00 | 2025-04-29
هل وافق أنشيلوتي على تدريب منتخب البرازيل؟
04:22 | 2025-04-29
عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر.. هذه تفاصيله
01:06 | 2025-04-29
بعد الفوز بالدوري الإنكليزي.. كلوب متفائل بمستقبل ليفربول
فيديو
بحضور النجوم زفاف ابنة شقيق عادل إمام.. وغياب "الزعيم" يُثير قلق الجمهور بشأن صحته (فيديو)
Lebanon 24
بحضور النجوم زفاف ابنة شقيق عادل إمام.. وغياب "الزعيم" يُثير قلق الجمهور بشأن صحته (فيديو)
23:30 | 2025-04-27
30/04/2025 00:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
23:56 | 2025-04-23
30/04/2025 00:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
09:23 | 2025-04-21
30/04/2025 00:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24