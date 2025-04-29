الأهلي يُقصي الهلال ويبلغ نهائي آسيا بثلاثية مدوّية

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تأهل فريق أهلي جدة لنهائي للنخبة بالفوز على منافسه بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدور قبل النهائي، الثلاثاء.تقدم الأهلي بهدفين أحرزهما وإيفان في الدقيقتين 9 و27، بينما قلص الفارق بهدف سالم في الدقيقة 42 من المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.وفي الشوط الثاني، أضاف فراس البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 97.وبخلاف الثلاثية، كاد الأهلي أن يضاعف النتيجة لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) تدخلت بإلغاء هدفين أحرزهما إيفاني توني في الدقيقتين 49 و55 بداعي التسلل.كما أضاع الإيفواري كيسي ركلة جزاء تصدى لها ، حارس مرمى الهلال في الدقيقة 86.وأكمل الهلال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه كاليدو كوليبالي في الدقيقة 59 بعد حصوله على إنذار ثان.بهذا الفوز تأهل الأهلي للنهائي الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1986 و2012 ساعيا للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.أما الهلال الفائز بدوري أبطال 4 مرات آخرها في 2021 فشل في الوصول للمباراة النهائية للمرة العاشرة.وينتظر الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام يوم 3 المقبل، الفائز من مواجهة النصر السعودي ضد كاواساكي فرونتال الياباني، التي ستقام، الأربعاء. (سكاي نيوز)