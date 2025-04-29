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رياضة

الأهلي يُقصي الهلال ويبلغ نهائي آسيا بثلاثية مدوّية

Lebanon 24
29-04-2025 | 15:15
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تأهل فريق أهلي جدة لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بالفوز على منافسه الهلال السعودي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدور قبل النهائي، الثلاثاء.
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تقدم الأهلي بهدفين أحرزهما روبرتو فيرمينو وإيفان توني في الدقيقتين 9 و27، بينما قلص الهلال الفارق بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 42 من المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وفي الشوط الثاني، أضاف فراس البريكان الهدف الثالث في الدقيقة 97.

وبخلاف الثلاثية، كاد الأهلي أن يضاعف النتيجة لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) تدخلت بإلغاء هدفين أحرزهما إيفاني توني في الدقيقتين 49 و55 بداعي التسلل.

كما أضاع الإيفواري فرانك كيسي ركلة جزاء تصدى لها المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال في الدقيقة 86.
وأكمل الهلال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 59 بعد حصوله على إنذار ثان.

بهذا الفوز تأهل الأهلي للنهائي الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1986 و2012 ساعيا للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.

أما الهلال الفائز بدوري أبطال آسيا 4 مرات آخرها في 2021 فشل في الوصول للمباراة النهائية للمرة العاشرة.

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام يوم 3 مايو المقبل، الفائز من مواجهة النصر السعودي ضد كاواساكي فرونتال الياباني، التي ستقام، الأربعاء. (سكاي نيوز)
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