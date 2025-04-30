بعد لحظات الجنون أمام برشلونة.. تحديد "عقوبة" روديغر

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حدد ، عقوبة صارمة على مدافع ، أنتونيو روديغر، بعد تصرفاته العدوانية في نهاية لقاء القمة أمام في الملك قبل أيام.ومع قرب انتهاء لقاء برشلونة وريال ، بدت العصبية ظاهرة على المدافع الألماني، الذي حاول الهجوم على الحكم.كما أظهرت الكاميرا لقطات لروديغر وهو يرمي قارورات المياه على الحكم.وقرر الاتحاد الإسباني إيقاف روديغر 6 مباريات كاملة.يذكر أن برشلونة حقق لقب الإسباني بانتصاره 3-2 على مدريد، في مباراة ثيرة للجدل مساء السبت الماضي.