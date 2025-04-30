نيمار يطلق مشروعاً رياضياً ضخماً في البرازيل (صورة)

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وكشفت التقارير الإعلامية، أن والد تواجد، يوم الأربعاء، في مدينة بورتو بيلو، وذلك لوضع حجر الأساس للمجمع الرياضي الذي سيحمل اسم "إيكوسيستيما نيمار ".سيضم المجمع الرياضي ملاعب بادل وكرة طائرة والشاطئية إضافة إلى صالة ألعاب رياضية، ومطاعم ومسابح، إلى جانب منطقة مخصصة لنجم منتخب .ولا يعد هذا المشروع يستثمر فيه ببلاده، إذ أطلق العديد من المشاريع التجارية في عالم العقارات، كما يمتلك العديد من القصور الفاخرة.وأشارت إلى نيمار يركز بشكل كبير على مستقبله بعد ، لذلك ارتفعت قيمته التجارية بشكل كبير، ويحافظ البرازيلي على علاقات وثيقة مع العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة، بما في ذلك عملاقا الرياضة نايكي وبوما، وعلامة الأزياء سكيمز، وشركة التكنولوجيا تي سي إل، وشركة العملاقة ماستركارد، وعلامة مشروبات الطاقة ريد بول، وشركة الألعاب الإلكترونية إي إيه سبورتس.