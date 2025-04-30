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رياضة

نيمار يطلق مشروعاً رياضياً ضخماً في البرازيل (صورة)

Lebanon 24
30-04-2025 | 14:00
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بدأ النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب سانتوس، مشروع استثماري ضخم في بلاده، عبارة عن مجمع رياضي وترفيهي.
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وكشفت التقارير الإعلامية، أن والد نيمار تواجد، يوم الأربعاء، في مدينة بورتو بيلو، وذلك لوضع حجر الأساس للمجمع الرياضي الذي سيحمل اسم "إيكوسيستيما نيمار جونيور".

سيضم المجمع الرياضي ملاعب بادل وكرة طائرة والشاطئية إضافة إلى صالة ألعاب رياضية، ومطاعم ومسابح، إلى جانب منطقة مخصصة لنجم منتخب البرازيل.

ولا يعد هذا المشروع الوحيد الذي يستثمر فيه ببلاده، إذ أطلق العديد من المشاريع التجارية في عالم العقارات، كما يمتلك العديد من القصور الفاخرة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى نيمار يركز بشكل كبير على مستقبله بعد كرة القدم، لذلك ارتفعت قيمته التجارية بشكل كبير، ويحافظ البرازيلي على علاقات وثيقة مع العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة، بما في ذلك عملاقا الرياضة نايكي وبوما، وعلامة الأزياء سكيمز، وشركة التكنولوجيا تي سي إل، وشركة الخدمات المالية العملاقة ماستركارد، وعلامة مشروبات الطاقة ريد بول، وشركة الألعاب الإلكترونية إي إيه سبورتس.


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