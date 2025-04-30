الإنتر يحقق تعادلا ثمينا في برشلونة في قمة دوري الأبطال

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عاد ، بتعادل ثمين، من أرض ، في ذهاب نصف نهائي ، مساء الأربعاء.وانتهى لقاء القمة بنتيجة 3-3، في مباراة مثيرة جدا، عاد فيها برشلونة بالنتيجة بعد أن تأخر 0-2.وسجل لإنتر ميلانو، الفرنسي ، وأضاف دامفريس، الهدف الثاني.وعاد برشلونة بهدف رائع من ، قبل أن يعدل النتيجة بنهاية الشوط الأول.وفي الشوط الثاني، أضاف دامفريس الهدف الثالث، ليعدل بعدها البرازيلي رافينيا النتيجة لتصبح 3-3.وسيلتقي الفريقان بعد أقل من أسبوع، في ميلانو، في لقاء الإياب.