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رياضة
الإنتر يحقق تعادلا ثمينا في برشلونة في قمة دوري الأبطال
Lebanon 24
30-04-2025
|
23:50
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إنتر
ميلانو
الإيطالي
، بتعادل ثمين، من أرض
برشلونة
، في ذهاب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا
، مساء الأربعاء.
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وانتهى لقاء القمة بنتيجة 3-3، في مباراة مثيرة جدا، عاد فيها برشلونة بالنتيجة بعد أن تأخر 0-2.
وسجل لإنتر ميلانو، الفرنسي
ماركوس تورام
في الدقيقة الأولى
، وأضاف
الهولندي
دينزل
دامفريس، الهدف الثاني.
وعاد برشلونة بهدف رائع من
لامين يامال
، قبل أن يعدل
فيران توريس
النتيجة بنهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أضاف دامفريس الهدف الثالث، ليعدل بعدها البرازيلي رافينيا النتيجة لتصبح 3-3.
وسيلتقي الفريقان بعد أقل من أسبوع، في ميلانو، في لقاء الإياب.
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