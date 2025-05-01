فليك: لامين يامال عبقري

وصف مدرب ، بأنه "عبقري"، بعدما تألق في مباراته رقم 100 مع الفريق الأول للنادي.

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وقال : "لاعب مميز، قلت هذا من قبل، ولكنه عبقري في المباريات الكبيرة، أعتقد أنه استمتع بالوضع، أنا سعيد للغاية أن هذه الموهبة إذا كانت تظهر كل 50 عاماً كما قال سيموني فهي من نصيب برشلونة".

وعلق فليك على أداء فريقه في نصف نهائي قائلاً: "أسلوب اللعب كان مدهشاً جداً، وأداء الفريق بالكرة كان استثنائياً".



وأضاف: "الفريق قدم كرة قدم رائعة، وأظهروا أسلوباً مميزاً في الهجوم والمناورة". (الامارات 24)