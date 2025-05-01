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رياضة
أشهر مشجع لمنتخب إسبانيا... الموت يُغيّب "قارع الطبول"
Lebanon 24
01-05-2025
|
09:59
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توفي
مانويل
كاسيريس المشجع الشهير لمنتخب
إسبانيا
خلال العقود الخمسة الماضية، والمعروف بلقب مانولو أيّ قارع الطبول، اليوم الخميس عن 76 عاماً.
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وبدأت شهرة المشجع في الظهور خلال مونديال 1982 في إسبانيا حيث كان دائم الحضور بطبلته، وحضر 10 نسخ من
كأس العالم
لمساندة منتخب بلاده، باستثناء مونديال قطر فقط. (الامارات 24)
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