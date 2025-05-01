تعادل الصفاء والعهد في "سداسية الأوائل"

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تعادل والعهد سلبا 0 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في في ، في المرحلة الرابعة ذهابا من "سداسية الأوائل" من ال65 .واهدر الفلسطيني اسلام البطران ضربة جزاء "بنالتي" للصفاء، بعدما تمكن حارس مرمى من صد كرته. (الوكالة الوطنية)