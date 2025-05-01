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رياضة

تعادل الصفاء والعهد في "سداسية الأوائل"

Lebanon 24
01-05-2025 | 12:00
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تعادل الصفاء والعهد سلبا 0 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الرابعة ذهابا من "سداسية الأوائل" من الدوري العام اللبناني ال65 لكرة القدم.
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واهدر الفلسطيني اسلام البطران ضربة جزاء "بنالتي" للصفاء، بعدما تمكن حارس مرمى العهد علي السبع من صد كرته. (الوكالة الوطنية)
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