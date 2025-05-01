"اليويفا" يعلن عن تشكيلة الأسبوع لدوري أبطال أوروبا

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أعلن "يويفا" اليوم الخميس، عن تشكيلة الأسبوع في ، وذلك بعد انتهاء مباريات ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة.وفي المباراة الأولى، حقق الفوز على مضيفه بهدف دون مقابل، سجله عثمان ديمبيلي في الدقيقة الرابعة.بينما جاءت المباراة الثانية مثيرة بين وضيفه وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.وشهدت تشكيلة الأسبوع في أبطال التي أعلن عنها "يويفا" تواجد أربعة لاعبين ، وهم: الحارس جيانلويجي دوناروما، المدافع ماركينيوس، لاعب الوسط فيتينيا والمهاجم عثمان ديمبيلي.كما تواجد في التشكيلة الظهير الأيمن دينزيل دومفريس من فريق إنتر ميلان، الذي قدم مباراة استثنائية أمام برشلونة، حيث سجل هدفين وصنع هدفا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3.وضمت تشكيلة الأسبوع أيضا ثلاثة لاعبين من برشلونة ولاعب واحد من أرسنال هو المدافع الشاب مايلز لويس سكيلي.وفي ما يلي تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا:حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).الدفاع: دينزل دومفريس (إنتر ميلان) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - أتشيربي (إنتر ميلان) - مايلز لويس سكيلي (أرسنال).الوسط: فيتينيا (باريس سان جيرمان) - نيكولو باريلا (إنتر ميلان) - (برشلونة).الهجوم: لامين جمال (برشلونة) - رافينيا (برشلونة) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان).