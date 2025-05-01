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رياضة

"اليويفا" يعلن عن تشكيلة الأسبوع لدوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
01-05-2025 | 15:14
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، عن تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انتهاء مباريات ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة.
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وفي المباراة الأولى، حقق باريس سان جيرمان الفوز على مضيفه أرسنال بهدف دون مقابل، سجله عثمان ديمبيلي في الدقيقة الرابعة.
بينما جاءت المباراة الثانية مثيرة بين برشلونة وضيفه إنتر ميلان وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.
وشهدت تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا التي أعلن عنها "يويفا" تواجد أربعة لاعبين من باريس سان جيرمان، وهم: الحارس جيانلويجي دوناروما، المدافع ماركينيوس، لاعب الوسط فيتينيا والمهاجم عثمان ديمبيلي.
كما تواجد في التشكيلة الظهير الأيمن الهولندي دينزيل دومفريس من فريق إنتر ميلان، الذي قدم مباراة استثنائية أمام برشلونة، حيث سجل هدفين وصنع هدفا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3.

وضمت تشكيلة الأسبوع أيضا ثلاثة لاعبين من برشلونة ولاعب واحد من أرسنال هو المدافع الشاب مايلز لويس سكيلي.
وفي ما يلي تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

الدفاع: دينزل دومفريس (إنتر ميلان) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - فرانسيسكو أتشيربي (إنتر ميلان) - مايلز لويس سكيلي (أرسنال).

الوسط: فيتينيا (باريس سان جيرمان) - نيكولو باريلا (إنتر ميلان) - بيدري (برشلونة).

الهجوم: لامين جمال (برشلونة) - رافينيا (برشلونة) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان).
(روسيا اليوم)
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