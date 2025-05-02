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رياضة

مفاجأة مدوية.. شاب عربي يقترب من رئاسة ريال مدريد؟!

Lebanon 24
02-05-2025 | 00:39
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فجّرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة مدوّية بشأن مستقبل رئاسة نادي ريال مدريد، بعد نهاية عهد الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، مشيرة إلى أن أنس لغراري، الشاب المغربي، قد يكون الخليفة المرتقب لرئاسة النادي الملكي.
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ووصفت الصحيفة لغراري بـ"رجل الظل" والعقل المدبّر لبيريز، لما يتمتع به من تأثير مباشر على مركز القرار في النادي، مشيرة إلى أنه صاحب الأفكار الجريئة مثل مشروع دوري السوبر الأوروبي، وتجديد ملعب سانتياغو برنابيو، بل وحتى طرح دعم مالي لبرشلونة في أزمته الأخيرة.

ورغم أن القانون الإسباني يمنع غير الإسبان من الترشّح لرئاسة الأندية الرياضية، إلا أن ماركا كشفت عن احتمال سعي بيريز لتعديل هذا القانون قبل مغادرته في 2029، لتمهيد الطريق أمام لغراري ليصبح أول رئيس غير إسباني، وعربي، يقود ريال مدريد.

ويبلغ لغراري من العمر 40 عامًا، وهو من مواليد الدار البيضاء، وقد نشأ في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مدريد للعمل في القطاع المصرفي. نشأت علاقته ببيريز من خلال والده، رجل الأعمال المغربي الذي تعاون مع بيريز في مشاريع ضخمة بمجال البناء والعقارات. لاحقًا، اقترب لغراري من رئيس النادي من خلال عمله في بنك الشركة العامة، حيث كان يدير حسابات بيريز، وساعده في فترات مالية صعبة، بحسب مصادر الصحيفة.

منذ تركه العمل المصرفي، انتقل لغراري إلى مجال الاستشارات، وأصبح المستشار الأول لبيريز، ومسؤولًا فعليًا عن العديد من القرارات المصيرية داخل النادي، بما فيها مسألة اختيار مدرب ريال مدريد المقبل.

وتوقّعت ماركا أن تكون مغادرة بيريز للمنصب في 2029 بداية فصل جديد في تاريخ ريال مدريد، قد يشهد وصول أنس لغراري إلى قمة هرم النادي، في انتقال تاريخي للقيادة نحو شخصية عربية ذات نفوذ متزايد في أروقة "البيت الأبيض".
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