مفاجأة مدوية.. شاب عربي يقترب من رئاسة ريال مدريد؟!

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فجّرت صحيفة ماركا مفاجأة مدوّية بشأن مستقبل رئاسة ، بعد نهاية عهد الرئيس الحالي ، مشيرة إلى أن أنس لغراري، الشاب ، قد يكون المرتقب لرئاسةووصفت الصحيفة لغراري بـ"رجل الظل" والعقل المدبّر لبيريز، لما يتمتع به من تأثير مباشر على مركز القرار في النادي، مشيرة إلى أنه صاحب الأفكار الجريئة مثل مشروع السوبر ، وتجديد ، بل وحتى طرح دعم مالي لبرشلونة في أزمته الأخيرة.ورغم أن القانون الإسباني يمنع غير الإسبان من الترشّح لرئاسة الأندية الرياضية، إلا أن ماركا كشفت عن احتمال سعي لتعديل هذا القانون قبل مغادرته في 2029، لتمهيد الطريق أمام لغراري ليصبح أول رئيس غير إسباني، وعربي، يقود .ويبلغ لغراري من العمر 40 عامًا، وهو من مواليد الدار البيضاء، وقد نشأ في قبل أن ينتقل إلى للعمل في القطاع المصرفي. نشأت علاقته ببيريز من خلال والده، رجل الأعمال المغربي الذي تعاون مع بيريز في مشاريع ضخمة بمجال البناء والعقارات. لاحقًا، اقترب لغراري من من خلال عمله في بنك الشركة العامة، حيث كان يدير حسابات بيريز، وساعده في فترات مالية صعبة، بحسب مصادر الصحيفة.منذ تركه العمل المصرفي، انتقل لغراري إلى مجال الاستشارات، وأصبح المستشار الأول لبيريز، ومسؤولًا فعليًا عن العديد من القرارات المصيرية داخل النادي، بما فيها مسألة اختيار مدرب مدريد المقبل.وتوقّعت ماركا أن تكون مغادرة بيريز للمنصب في 2029 بداية فصل جديد في تاريخ ريال مدريد، قد يشهد وصول أنس لغراري إلى قمة هرم النادي، في انتقال تاريخي للقيادة نحو شخصية عربية ذات نفوذ متزايد في أروقة " ".