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رياضة

ظهور نادر.. محمد صلاح وزوجته في مكان عام (صور)

Lebanon 24
02-05-2025 | 02:59
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ظهر النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول والدوري الإنكليزي لكرة القدم، برفقة زوجته ماجي صادق في أحد المطاعم الشهيرة في إنكلترا.
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وشُوهد صلاح برفقة زوجته وهو يتناول وجبة الغداء، أمس الخميس، في مطعم "سان كارلو" في منطقة ألديرلي إيدغ بمدينة تشيشاير.
 
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والتقط المتابعون صورة لصلاح وهو يقود سيارته بعد مغادرة المطعم، بينما كانت زوجته ماجي صادق بجواره في السيارة.
 
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وتزوج صلاح من مواطنته ماجي صادق منذ العام 2013، وأنجب منها طفلتين، هما: مكة وكيان.
 
وجدد محمد صلاح صاحب الـ 32 عاماً عقده، مؤخراً، مع ناديه ليفربول حتى 2027.
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