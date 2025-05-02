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رياضة
ظهور نادر.. محمد صلاح وزوجته في مكان عام (صور)
Lebanon 24
02-05-2025
|
02:59
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ظهر النجم
المصري محمد صلاح
هداف
نادي ليفربول
والدوري الإنكليزي
لكرة القدم
، برفقة زوجته
ماجي صادق
في أحد المطاعم الشهيرة في
إنكلترا
.
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وشُوهد صلاح برفقة زوجته وهو يتناول وجبة الغداء، أمس الخميس، في مطعم "سان كارلو" في منطقة ألديرلي إيدغ بمدينة تشيشاير.
والتقط المتابعون صورة لصلاح وهو يقود سيارته بعد مغادرة المطعم، بينما كانت زوجته ماجي صادق بجواره في السيارة.
وتزوج صلاح من مواطنته ماجي صادق منذ العام 2013، وأنجب منها طفلتين، هما: مكة وكيان.
وجدد
محمد صلاح
صاحب الـ 32 عاماً عقده، مؤخراً، مع
ناديه ليفربول
حتى 2027.
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