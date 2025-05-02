ظهور نادر.. محمد صلاح وزوجته في مكان عام (صور)

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وشُوهد صلاح برفقة زوجته وهو يتناول وجبة الغداء، أمس الخميس، في مطعم "سان كارلو" في منطقة ألديرلي إيدغ بمدينة تشيشاير. ظهر النجم هداف والدوري الإنكليزي ، برفقة زوجته في أحد المطاعم الشهيرة في .وشُوهد صلاح برفقة زوجته وهو يتناول وجبة الغداء، أمس الخميس، في مطعم "سان كارلو" في منطقة ألديرلي إيدغ بمدينة تشيشاير.





والتقط المتابعون صورة لصلاح وهو يقود سيارته بعد مغادرة المطعم، بينما كانت زوجته ماجي صادق بجواره في السيارة. والتقط المتابعون صورة لصلاح وهو يقود سيارته بعد مغادرة المطعم، بينما كانت زوجته ماجي صادق بجواره في السيارة.





وتزوج صلاح من مواطنته ماجي صادق منذ العام 2013، وأنجب منها طفلتين، هما: مكة وكيان. وتزوج صلاح من مواطنته ماجي صادق منذ العام 2013، وأنجب منها طفلتين، هما: مكة وكيان.

وجدد صاحب الـ 32 عاماً عقده، مؤخراً، مع حتى 2027.