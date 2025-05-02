نوريس يتعهد بالفوز مجددا في سباق ميامي

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تعهد ، سائق فريق «ماكلارين»، بمواصلة انتصاراته في سباق «فورمولا- 1» في ميامي عاماً بعد الآخر، وذلك من خلال الفوز مجدداً في الموسم الحالي واستمرار سعيه للتحدي في البطولة.ويدخل نوريس الجولة السادسة من الموسم الجديد وهو متأخر بفارق عشر نقاط خلف زميله في «ماكلارين»، ، ومن دون أي فوز منذ السباق الافتتاحي في .وأنهى السائق البريطاني ابتعاده عن الفوز في «فورمولا- 1»، وذلك بعدما نجح في الفوز بالسباق في العام الماضي.وقال نوريس: «إنه مكان به ذكريات رائعة. لقد حلمت مذ أن كنت طفلاً بالفوز في (فورمولا- 1)، وأن أوجد في منصة التتويج، وكنت قادراً على فعل ذلك».وأضاف: «هناك الكثير من الأشياء التي أسعدتني منذ عودتي، وأخطط للقيام بذلك مجدداً».