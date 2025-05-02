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رياضة
نوريس يتعهد بالفوز مجددا في سباق ميامي
Lebanon 24
02-05-2025
|
07:19
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تعهد
البريطاني
لاندو نوريس
، سائق فريق «ماكلارين»، بمواصلة انتصاراته في سباق «فورمولا- 1» في ميامي عاماً بعد الآخر، وذلك من خلال الفوز مجدداً في الموسم الحالي واستمرار سعيه للتحدي في البطولة.
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ويدخل نوريس الجولة السادسة من الموسم الجديد وهو متأخر بفارق عشر نقاط خلف زميله في «ماكلارين»،
الأسترالي
أوسكار بياستري
، ومن دون أي فوز منذ السباق الافتتاحي في
ملبورن
.
وأنهى السائق البريطاني ابتعاده عن الفوز في «فورمولا- 1»، وذلك بعدما نجح في الفوز بالسباق في العام الماضي.
وقال نوريس: «إنه مكان به ذكريات رائعة. لقد حلمت مذ أن كنت طفلاً بالفوز في (فورمولا- 1)، وأن أوجد في منصة التتويج، وكنت قادراً على فعل ذلك».
وأضاف: «هناك الكثير من الأشياء التي أسعدتني منذ عودتي، وأخطط للقيام بذلك مجدداً».
(الشرق الأوسط)
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