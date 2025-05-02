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رياضة

نوريس يتعهد بالفوز مجددا في سباق ميامي

Lebanon 24
02-05-2025 | 07:19
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تعهد البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق «ماكلارين»، بمواصلة انتصاراته في سباق «فورمولا- 1» في ميامي عاماً بعد الآخر، وذلك من خلال الفوز مجدداً في الموسم الحالي واستمرار سعيه للتحدي في البطولة.
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ويدخل نوريس الجولة السادسة من الموسم الجديد وهو متأخر بفارق عشر نقاط خلف زميله في «ماكلارين»، الأسترالي أوسكار بياستري، ومن دون أي فوز منذ السباق الافتتاحي في ملبورن.

وأنهى السائق البريطاني ابتعاده عن الفوز في «فورمولا- 1»، وذلك بعدما نجح في الفوز بالسباق في العام الماضي.

وقال نوريس: «إنه مكان به ذكريات رائعة. لقد حلمت مذ أن كنت طفلاً بالفوز في (فورمولا- 1)، وأن أوجد في منصة التتويج، وكنت قادراً على فعل ذلك».

وأضاف: «هناك الكثير من الأشياء التي أسعدتني منذ عودتي، وأخطط للقيام بذلك مجدداً». 
(الشرق الأوسط)
 
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