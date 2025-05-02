مصدر في الأهلي يحسم الجدل بشأن تولي ماركو روزه قيادة الفريق

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أكدت إدارة نادي أنها لم تدخل في أي مفاوضات للتعاقد مع المدرب الألماني ماركو روزه، ليتولى قيادة الفريق خلفا للسويسري ، الذي تم توجيه الشكر له مؤخرا.وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لوكالة "د ب أ"، اليوم الجمعة، إنه حتى الآن لم يحدث أي تواصل مع روزه بشكل رسمي أو ودي.وأضاف المصدر أن الأمر لم يتخط مجرد استفسار فقط بشأن المدرب الألماني.وأوضح: "حدث استفسار ودي مع وكيل روزه وأبدى رغبته في البقاء بأوروبا وبالتالي لم يكن تفاوضا رسميا. كل ما يتردد في الساعات الماضية غير صحيح".واختتم المصدر تصريحاته بالقول: "يسعى الأهلي للتعاقد مع يناسب المرحلة الحالية وهناك اجتماعات مكثفة يقودها ، ". (روسيا اليوم)