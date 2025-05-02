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رياضة

مصدر في الأهلي يحسم الجدل بشأن تولي ماركو روزه قيادة الفريق

Lebanon 24
02-05-2025 | 10:04
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أكدت إدارة نادي الأهلي المصري أنها لم تدخل في أي مفاوضات للتعاقد مع المدرب الألماني ماركو روزه، ليتولى قيادة الفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر، الذي تم توجيه الشكر له مؤخرا.
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وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم الجمعة، إنه حتى الآن لم يحدث أي تواصل مع روزه بشكل رسمي أو ودي.

وأضاف المصدر أن الأمر لم يتخط مجرد استفسار فقط بشأن المدرب الألماني.

وأوضح: "حدث استفسار ودي مع وكيل روزه وأبدى رغبته في البقاء بأوروبا وبالتالي لم يكن تفاوضا رسميا. كل ما يتردد في الساعات الماضية غير صحيح".

واختتم المصدر تصريحاته بالقول: "يسعى الأهلي للتعاقد مع مدير فني يناسب المرحلة الحالية وهناك اجتماعات مكثفة يقودها محمود الخطيب، رئيس النادي". (روسيا اليوم)
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