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رياضة
مصدر في الأهلي يحسم الجدل بشأن تولي ماركو روزه قيادة الفريق
Lebanon 24
02-05-2025
|
10:04
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أكدت إدارة نادي
الأهلي المصري
أنها لم تدخل في أي مفاوضات للتعاقد مع المدرب الألماني ماركو روزه، ليتولى قيادة الفريق خلفا للسويسري
مارسيل كولر
، الذي تم توجيه الشكر له مؤخرا.
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وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لوكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ"، اليوم الجمعة، إنه حتى الآن لم يحدث أي تواصل مع روزه بشكل رسمي أو ودي.
وأضاف المصدر أن الأمر لم يتخط مجرد استفسار فقط بشأن المدرب الألماني.
وأوضح: "حدث استفسار ودي مع وكيل روزه وأبدى رغبته في البقاء بأوروبا وبالتالي لم يكن تفاوضا رسميا. كل ما يتردد في الساعات الماضية غير صحيح".
واختتم المصدر تصريحاته بالقول: "يسعى الأهلي للتعاقد مع
مدير فني
يناسب المرحلة الحالية وهناك اجتماعات مكثفة يقودها
محمود الخطيب
،
رئيس النادي
". (روسيا اليوم)
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