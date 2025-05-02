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رياضة

غموض حول مستقبل ألونسو .. هل ينتقل لتدريب ريال مدريد؟

Lebanon 24
02-05-2025 | 13:05
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بعد تقارير أكدت اقتراب نادي "باير ليفركوزن" من التعاقد مع إرك تن هاغ لخلافة لإسباني تشابي ألونسو في حال رحيله هذا الصيف لتدريب ريال مدريد، زاد الغموض حول مستقبل ألونسو.
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وقال ألونسو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة فرايبورغ بالدوري الألماني: "ليس لدي شيء لأقوله، الإجابة هي نفسها سيكون علينا الانتظار".

وأكد المدرب الإسباني أن تواصله مع إدارة ليفركوزن كان جيدا، مشيرا إلى أنه تحدث مع فيرناندو كارو، الرئيس التنفيذي للنادي، وسيمون رولفس، المدير الرياضي اليوم الجمعة، لكن ليس بخصوص مستقبله.

وتابع ألونسو: "جميعنا على دراية بكل شيء سنبقى هادئين وسننتظر حتى الوقت المناسب لاتخاذ القرار".

ويملك ألونسو عقدا مع ليفركوزن حتى عام 2026 لكن يمكنه الرحيل إلى أي ناد سبق له اللعب معه وهي القائمة التي تتضمن ريال مدريد الإسباني.

وارتبط ألونسو دائما بالانتقال لتدريب ناديه السابق ريال مدريد، لكن التكهنات بذلك الشأن زادت بعد خروج الفريق الملكي من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا خاصة مع تأزم موقف المدرب الحالي للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
المصدر: روسيا اليوم
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