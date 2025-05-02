غموض حول مستقبل ألونسو .. هل ينتقل لتدريب ريال مدريد؟

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بعد تقارير أكدت اقتراب نادي " " من التعاقد مع إرك لخلافة لإسباني في حال رحيله هذا الصيف لتدريب ، زاد الغموض حول مستقبل ألونسو.وقال ألونسو في اليوم الجمعة قبل مواجهة بالدوري الألماني: "ليس لدي شيء لأقوله، الإجابة هي نفسها سيكون علينا الانتظار".وأكد المدرب الإسباني أن تواصله مع إدارة كان جيدا، مشيرا إلى أنه تحدث مع كارو، الرئيس التنفيذي للنادي، وسيمون رولفس، المدير الرياضي اليوم الجمعة، لكن ليس بخصوص مستقبله.وتابع ألونسو: "جميعنا على دراية بكل شيء سنبقى هادئين وسننتظر حتى الوقت المناسب لاتخاذ القرار".ويملك ألونسو عقدا مع ليفركوزن حتى عام 2026 لكن يمكنه الرحيل إلى أي ناد سبق له اللعب معه وهي القائمة التي تتضمن .وارتبط ألونسو دائما بالانتقال لتدريب ناديه السابق ، لكن التكهنات بذلك الشأن زادت بعد خروج من دور الثمانية بدوري أبطال خاصة مع تأزم موقف المدرب الحالي للفريق، .