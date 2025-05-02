19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
غموض حول مستقبل ألونسو .. هل ينتقل لتدريب ريال مدريد؟
Lebanon 24
02-05-2025
|
13:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تقارير أكدت اقتراب نادي "
باير ليفركوزن
" من التعاقد مع إرك
تن هاغ
لخلافة لإسباني
تشابي ألونسو
في حال رحيله هذا الصيف لتدريب
ريال مدريد
، زاد الغموض حول مستقبل ألونسو.
Advertisement
وقال ألونسو في
مؤتمر صحفي
اليوم الجمعة قبل مواجهة
فرايبورغ
بالدوري الألماني: "ليس لدي شيء لأقوله، الإجابة هي نفسها سيكون علينا الانتظار".
وأكد المدرب الإسباني أن تواصله مع إدارة
ليفركوزن
كان جيدا، مشيرا إلى أنه تحدث مع
فيرناندو
كارو، الرئيس التنفيذي للنادي، وسيمون رولفس، المدير الرياضي اليوم الجمعة، لكن ليس بخصوص مستقبله.
وتابع ألونسو: "جميعنا على دراية بكل شيء سنبقى هادئين وسننتظر حتى الوقت المناسب لاتخاذ القرار".
ويملك ألونسو عقدا مع ليفركوزن حتى عام 2026 لكن يمكنه الرحيل إلى أي ناد سبق له اللعب معه وهي القائمة التي تتضمن
ريال مدريد الإسباني
.
وارتبط ألونسو دائما بالانتقال لتدريب ناديه السابق
ريال
مدريد
، لكن التكهنات بذلك الشأن زادت بعد خروج
الفريق الملكي
من دور الثمانية بدوري أبطال
أوروبا
خاصة مع تأزم موقف المدرب الحالي للفريق،
الإيطالي
كارلو أنشيلوتي
.
المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
تشابي ألونسو إلى ريال مدريد.. بشرط واحد!
Lebanon 24
تشابي ألونسو إلى ريال مدريد.. بشرط واحد!
03/05/2025 00:56:17
03/05/2025 00:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تشابي ألونسو إلى ريال مدريد؟
Lebanon 24
تشابي ألونسو إلى ريال مدريد؟
03/05/2025 00:56:17
03/05/2025 00:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتباطه بريال مدريد.. رد غامض من ألونسو حول مستقبله
Lebanon 24
بعد ارتباطه بريال مدريد.. رد غامض من ألونسو حول مستقبله
03/05/2025 00:56:17
03/05/2025 00:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "الضربة القاضية": "ريال مدريد" يدرس مستقبل أنشيلوتي ومصير 5 لاعبين
Lebanon 24
بعد "الضربة القاضية": "ريال مدريد" يدرس مستقبل أنشيلوتي ومصير 5 لاعبين
03/05/2025 00:56:17
03/05/2025 00:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة إنسانية مؤثّرة وراء اسمه... إليكم سبب تسمية اللاعب الشهير لامين جمال
Lebanon 24
قصة إنسانية مؤثّرة وراء اسمه... إليكم سبب تسمية اللاعب الشهير لامين جمال
15:30 | 2025-05-02
02/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر في الأهلي يحسم الجدل بشأن تولي ماركو روزه قيادة الفريق
Lebanon 24
مصدر في الأهلي يحسم الجدل بشأن تولي ماركو روزه قيادة الفريق
10:04 | 2025-05-02
02/05/2025 10:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
نوريس يتعهد بالفوز مجددا في سباق ميامي
Lebanon 24
نوريس يتعهد بالفوز مجددا في سباق ميامي
07:19 | 2025-05-02
02/05/2025 07:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت تجري نحو الانتصار: 15 ألف عداء ونجم برازيلي في قلب العاصمة غدًا
Lebanon 24
بيروت تجري نحو الانتصار: 15 ألف عداء ونجم برازيلي في قلب العاصمة غدًا
04:00 | 2025-05-02
02/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر.. محمد صلاح وزوجته في مكان عام (صور)
Lebanon 24
ظهور نادر.. محمد صلاح وزوجته في مكان عام (صور)
02:59 | 2025-05-02
02/05/2025 02:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
06:27 | 2025-05-02
02/05/2025 06:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
08:34 | 2025-05-02
02/05/2025 08:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء
Lebanon 24
بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء
09:32 | 2025-05-02
02/05/2025 09:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
14:10 | 2025-05-02
02/05/2025 02:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
02/05/2025 12:11:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:30 | 2025-05-02
قصة إنسانية مؤثّرة وراء اسمه... إليكم سبب تسمية اللاعب الشهير لامين جمال
10:04 | 2025-05-02
مصدر في الأهلي يحسم الجدل بشأن تولي ماركو روزه قيادة الفريق
07:19 | 2025-05-02
نوريس يتعهد بالفوز مجددا في سباق ميامي
04:00 | 2025-05-02
بيروت تجري نحو الانتصار: 15 ألف عداء ونجم برازيلي في قلب العاصمة غدًا
02:59 | 2025-05-02
ظهور نادر.. محمد صلاح وزوجته في مكان عام (صور)
00:39 | 2025-05-02
مفاجأة مدوية.. شاب عربي يقترب من رئاسة ريال مدريد؟!
فيديو
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
03/05/2025 00:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
03/05/2025 00:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
03/05/2025 00:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24