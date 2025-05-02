قصة إنسانية مؤثّرة وراء اسمه... إليكم سبب تسمية اللاعب الشهير لامين جمال

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يستمر بإبهار عشاق بأدائه الاستثنائي، سواء مع أو منتخب ، لكن خلف الاسم الذي يزين ظهر قميصه تكمن قصة إنسانية مؤثرة لا تقل روعة عن براعته الملعب.وبرز لامين جمال في سن الـ15 كواحد من ألمع المواهب الصاعدة منذ ظهوره الأول مع في عام 2023، قبل أن يفرض نفسه كلاعب أساسي في التشكيلة الكتالونية خلال الموسم الماضي، حيث سجل 7 أهداف في 50 مباراة، وختم الموسم بأداء مميز في بطولة " 2024"، التي قاد خلالها منتخب إسبانيا للفوز باللقب، وحصد جمال شاب في البطولة.ولامين جمال، المولود في إسبانيا عام 2007 لأب مغربي (منير نصراوي) وأم من ، يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.الاسم الكامل للاعب هو: لامين .ولا يأتي اسم "لامين" ولا جمال "يامال" من جذور عائلته المغربية والغينية، بل هما اسما شخصين كانا دعامة قوية لوالديه في أحلك الظروف.فقد كان والدا لامين يدينان بالفضل لرجلين ساعداهما وقت الشدة، وهما لامين وجمال "يامال".ووعد ، الرجلين، بأنه إذا أنجب ولدا ذكرا، فإنه سيطلق عليه اسميهما لامين وجمال كتعبير عن الامتنان والوفاء، وهذا ما تم فعلا.