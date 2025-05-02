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رياضة

قصة إنسانية مؤثّرة وراء اسمه... إليكم سبب تسمية اللاعب الشهير لامين جمال

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:30
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يستمر لامين جمال بإبهار عشاق كرة القدم بأدائه الاستثنائي، سواء مع برشلونة أو منتخب إسبانيا، لكن خلف الاسم الذي يزين ظهر قميصه تكمن قصة إنسانية مؤثرة لا تقل روعة عن براعته الملعب.
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وبرز لامين جمال في سن الـ15 كواحد من ألمع المواهب الصاعدة منذ ظهوره الأول مع فريق برشلونة في عام 2023، قبل أن يفرض نفسه كلاعب أساسي في التشكيلة الكتالونية خلال الموسم الماضي، حيث سجل 7 أهداف في 50 مباراة، وختم الموسم بأداء مميز في بطولة "يورو 2024"، التي قاد خلالها منتخب إسبانيا للفوز باللقب، وحصد جمال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

ولامين جمال، المولود في إسبانيا عام 2007 لأب مغربي (منير نصراوي) وأم من غينيا الاستوائية، يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.


الاسم الكامل للاعب هو: لامين جمال نصراوي إيبانا.

ولا يأتي اسم "لامين" ولا جمال "يامال" من جذور عائلته المغربية والغينية، بل هما اسما شخصين كانا دعامة قوية لوالديه في أحلك الظروف.

فقد كان والدا لامين يدينان بالفضل لرجلين ساعداهما وقت الشدة، وهما لامين وجمال "يامال".

ووعد منير نصراوي، الرجلين، بأنه إذا أنجب ولدا ذكرا، فإنه سيطلق عليه اسميهما لامين وجمال كتعبير عن الامتنان والوفاء، وهذا ما تم فعلا.



المصدر: روسيا اليوم
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