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رياضة

بعد إصابته بتمزق في وتر بالركبة.. عودة نجم برشلونة الغائب منذ 8 أشهر

Lebanon 24
03-05-2025 | 04:00
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أعلن المديرالفني لنادي برشلونة هانزي فليك، ان الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، الغائب عن الملاعب منذ أيلول الماضي بسبب الإصابة، يعود للوقوف بين الخشبات الثلاث أمام بلد الوليد، اليوم السبت. 
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وقال فليك (60 عاما) في مؤتمر صحفي عشية اللقاء: "سيعود تير شتيغن إلى التشكيلة الأساسية يوم السبت"، وأضاف مازحا: "يمكننا أن ننهي المؤتمر الصحفي على هذا الأساس".
وكان الحارس الدولي الألماني البالغ 33 عاما قد تعرض لتمزق في وتر بالركبة اليمنى، في أيلول الماضي.

وأضاف فليك: "مارك يسير على الطريق الصحيح وفي مستوى جيد. وأرى ذلك خلال التمارين الرائعة".

وأكد المدرب أن هذا من شأنه أن يمنح الحارس البولندي فويتشيش تشيزني الذي حل بدلا من تير شتيغن في حراسة مرمى برشلونة منذ 7 أشهر، بعض الراحة، قبل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي الثلاثاء المقبل، علما أن الفريقين تعادلا 3-3 ذهابا.

وفي سياق متصل، لم يرد فليك منح الكثير من التفاصيل عن إصابة المدافع أليخاندرو بالدي والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في حين يغيب الظهير الفرنسي جول كوندي عن تشكيلة مباراة بلد الوليد، الذي هبط بالفعل إلى الدرجة الثانية، للإصابة أيضا.

وعندما سئل عن هذا الثلاثي، قال إنهم أيضا "على الطريق الصحيح، لكن علينا التحلي بالصبر(سكاي نيوز)".


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