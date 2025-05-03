بعد إصابته بتمزق في وتر بالركبة.. عودة نجم برشلونة الغائب منذ 8 أشهر

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أعلن المديرالفني لنادي ، ان حارس مرمى برشلونة، الغائب عن الملاعب منذ أيلول الماضي بسبب الإصابة، يعود للوقوف بين الخشبات الثلاث أمام بلد ، اليوم السبت.وقال (60 عاما) في عشية اللقاء: "سيعود تير شتيغن إلى التشكيلة الأساسية يوم السبت"، وأضاف مازحا: "يمكننا أن ننهي المؤتمر الصحفي على هذا الأساس".وكان الألماني البالغ 33 عاما قد تعرض لتمزق في وتر بالركبة اليمنى، في أيلول الماضي.وأضاف فليك: "مارك يسير الصحيح وفي مستوى جيد. وأرى ذلك خلال التمارين الرائعة".وأكد المدرب أن هذا من شأنه أن يمنح الحارس البولندي فويتشيش تشيزني الذي حل بدلا من تير شتيغن في حراسة مرمى برشلونة منذ 7 أشهر، بعض الراحة، قبل مباراة إياب نصف نهائي أمام الثلاثاء المقبل، علما أن الفريقين تعادلا 3-3 ذهابا.وفي سياق متصل، لم يرد فليك منح الكثير من التفاصيل عن إصابة المدافع أليخاندرو بالدي والمهاجم ، في حين يغيب الظهير الفرنسي عن تشكيلة مباراة بلد الوليد، الذي هبط بالفعل إلى الدرجة الثانية، للإصابة أيضا.وعندما سئل عن هذا الثلاثي، قال إنهم أيضا "على الطريق الصحيح، لكن علينا التحلي بالصبر(سكاي نيوز)".