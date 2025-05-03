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رياضة
الجامعة العربية المفتوحة تتوّج بلقب OMT بطولة الجامعات للفوتسال
Lebanon 24
03-05-2025
|
05:39
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توّج فريق
الجامعة العربية المفتوحة
بلقب OMT بطولة الجامعات للفوتسال، التي ينظّمها
الاتحاد اللبناني
الرياضي للجامعات، بفوزه على فريق
جامعة البلمند
بنتيجة 6-4، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب مدرسة سيدة
اللويزة
.
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وأحرز الفريق البطل اللقب للمرة الأولى، خلفًا لجامعة
القديس يوسف
، عن جدارة واستحقاق بعد تفوّقه في الشوط الأول الذي أنهاه بتقدّم مريح 4-1. سجّل أهداف الفريق الفائز كل من: حسين حميّة،
موسى يحيى
،
قاسم
محمود، محمد
شحرور
، هادي
دويك
(هدفان).
أما أهداف
فريق جامعة
البلمند فجاءت عن طريق: جاد ضيعة (هاتريك)، وأنطوني عقلة.
وفي ختام المباراة، قام
رئيس الاتحاد
زياد سعادة
ورئيس مدرسة ونادي اللويزة الأب حنا طيّار بتسليم الميداليات والكأسين للفريقين الفائز والخاسر.
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