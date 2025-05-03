الجامعة العربية المفتوحة تتوّج بلقب OMT بطولة الجامعات للفوتسال

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توّج فريق بلقب OMT بطولة الجامعات للفوتسال، التي ينظّمها الرياضي للجامعات، بفوزه على فريق بنتيجة 6-4، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب مدرسة سيدة .وأحرز الفريق البطل اللقب للمرة الأولى، خلفًا لجامعة ، عن جدارة واستحقاق بعد تفوّقه في الشوط الأول الذي أنهاه بتقدّم مريح 4-1. سجّل أهداف الفريق الفائز كل من: حسين حميّة، ، محمود، محمد ، هادي (هدفان).أما أهداف البلمند فجاءت عن طريق: جاد ضيعة (هاتريك)، وأنطوني عقلة.وفي ختام المباراة، قام ورئيس مدرسة ونادي اللويزة الأب حنا طيّار بتسليم الميداليات والكأسين للفريقين الفائز والخاسر.