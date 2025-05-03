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رياضة

الجامعة العربية المفتوحة تتوّج بلقب OMT بطولة الجامعات للفوتسال

Lebanon 24
03-05-2025 | 05:39
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توّج فريق الجامعة العربية المفتوحة بلقب OMT بطولة الجامعات للفوتسال، التي ينظّمها الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات، بفوزه على فريق جامعة البلمند بنتيجة 6-4، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب مدرسة سيدة اللويزة.
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وأحرز الفريق البطل اللقب للمرة الأولى، خلفًا لجامعة القديس يوسف، عن جدارة واستحقاق بعد تفوّقه في الشوط الأول الذي أنهاه بتقدّم مريح 4-1. سجّل أهداف الفريق الفائز كل من: حسين حميّة، موسى يحيى، قاسم محمود، محمد شحرور، هادي دويك (هدفان).

أما أهداف فريق جامعة البلمند فجاءت عن طريق: جاد ضيعة (هاتريك)، وأنطوني عقلة.

وفي ختام المباراة، قام رئيس الاتحاد زياد سعادة ورئيس مدرسة ونادي اللويزة الأب حنا طيّار بتسليم الميداليات والكأسين للفريقين الفائز والخاسر.
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