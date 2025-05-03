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رياضة

الإصابات لا ترحم ريال مدريد

Lebanon 24
03-05-2025 | 12:00
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استمر شبح الإصابات في ملاحقة ريال مدريد قبل مباراته أمام سيلتا فيغو في بطولة الدوري الإسباني، الأحد.
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وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق الملكي لمباراة سيلتا فيغو، والتي شهدت غيابات عديدة في مختلف الخطوط.

وتمثلت أحدث غيابات ريال مدريد في البرازيلي رودريغو، الذي تم استبعاده من القائمة في اللحظات الأخيرة بسبب معاناته من الحمى، حسب تقارير صحفية إسبانية.

وانضم بذلك رودريغو إلى قائمة غيابات ريال مدريد، التي تضم أنطونيو روديغير وديفيد ألابا وفيرلاند ميندي وإدواردو كامافينغا، الذين أعلن النادي إصابتهم قبل بضعة أيام.

كما يفتقد النادي الملكي خدمات كل من داني كارفاخال وإيدير ميليتاو منذ فترة طويلة.

وحسب التقارير، فإن الموسم قد انتهى بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، بانتظار استعادة خدمات رودريغو اعتبارا من الجولة المقبلة في الليغا أمام برشلونة في الكلاسيكو الأسبوع المقبل. (العين)










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