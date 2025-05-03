الإصابات لا ترحم ريال مدريد

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استمر شبح الإصابات في ملاحقة قبل مباراته أمام في ، الأحد.وأعلن ، لريال ، قائمة لمباراة سيلتا فيغو، والتي شهدت غيابات عديدة في مختلف الخطوط.وتمثلت أحدث غيابات مدريد في البرازيلي ، الذي تم استبعاده من القائمة في اللحظات الأخيرة بسبب معاناته من الحمى، حسب تقارير صحفية إسبانية.وانضم بذلك رودريغو إلى قائمة غيابات ريال مدريد، التي تضم أنطونيو روديغير وديفيد ألابا وفيرلاند وإدواردو كامافينغا، الذين أعلن النادي إصابتهم قبل بضعة أيام.كما يفتقد النادي الملكي خدمات كل من وإيدير ميليتاو طويلة.وحسب التقارير، فإن الموسم قد انتهى بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، بانتظار استعادة خدمات رودريغو اعتبارا من الجولة المقبلة في الليغا أمام في الأسبوع المقبل. (العين)