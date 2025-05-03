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رياضة

لايبزيغ يحرم البايرن من الاحتفال المبكر

Lebanon 24
03-05-2025 | 13:00
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أجل فريق لايبزيغ احتفالات بايرن ميونخ بتتويجه بلقب الدوري الألماني، إثر تعادله المثير 3-3، في إطار منافسات الجولة الـ32 من "البوندسليغا."
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دوتقدم فريق لايبزيغ بهدف سجله بينجامين سيسيكو في الدقيقة 11، ثم ضاعف زميله لوكاس كلوسترمان النتيجة في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سجل إريك داير هدفا أول لبايرن ميونخ في الدقيقة 62، وبعدها بدقيقة واحدة، أدرك ميكائيل أوليس التعادل للفريق البافاري.

وفي الدقيقة 83، منح الجناح ليورى ساني التقدم للفريق البافاري بإحرازه الهدف الثالث.

لكن وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، خطف الدنماركي يوسف بولسن هدف التعادل "القاتل" للايبزيغ، ليؤجل تتويج البايرن. (روسيا اليوم)
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