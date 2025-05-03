لايبزيغ يحرم البايرن من الاحتفال المبكر

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أجل فريق احتفالات بتتويجه بلقب ، إثر تعادله المثير 3-3، في إطار منافسات الجولة الـ32 من " ."دوتقدم فريق لايبزيغ بهدف سجله بينجامين سيسيكو في الدقيقة 11، ثم ضاعف زميله النتيجة في الدقيقة 39.وفي الشوط الثاني، سجل داير هدفا أول لبايرن ميونخ في الدقيقة 62، وبعدها بدقيقة واحدة، أدرك ميكائيل أوليس التعادل للفريق البافاري.وفي الدقيقة 83، منح الجناح ليورى التقدم للفريق البافاري بإحرازه الهدف الثالث.لكن وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، خطف الدنماركي هدف التعادل "القاتل" للايبزيغ، ليؤجل تتويج البايرن. (روسيا اليوم)