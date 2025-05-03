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رياضة

دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي السعودي يحسم المعركة

Lebanon 24
03-05-2025 | 14:40
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توج الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني 2-0.
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وحسم الأهلي اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على منافسه الياباني 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما (السبت) على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي البطولة.

ويدين الفريق الجداوي بالفوز لنجميه البرازيلي ويندرسون غالينو والإيفواري فرانك كيسي، اللذي سجلا له هدفي الحسم في الدقيقتين 35 و42 من الشوط الأول.

وحاول الفريق الياباني التعويض فيما تبقى من وقت اللقاء، لكنه لم يتمكن من ذلك، في ظل فرض الفريق العربي سيطرته على أجواء المباراة ومحاولته زيادة غلة الأهداف في الشوط الثاني.

 


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