دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي السعودي يحسم المعركة

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توج الأهلي السعودي بلقب للنخبة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني 2-0.وحسم الأهلي اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على منافسه الياباني 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما (السبت) على ، في نهائي البطولة.ويدين الفريق بالفوز لنجميه البرازيلي ويندرسون غالينو والإيفواري ، اللذي سجلا له هدفي الحسم في الدقيقتين 35 و42 من الشوط الأول.وحاول الفريق الياباني التعويض فيما تبقى من وقت اللقاء، لكنه لم يتمكن من ذلك، في ظل فرض الفريق العربي سيطرته على أجواء المباراة ومحاولته زيادة غلة الأهداف في الشوط الثاني.