غضب جماهيري وإحراق شبكة المرمى.. إيقاف مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي!

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مباراة اليوم تعتبر هي المواجهة الأولى لفريق ليتشي، على أرضه منذ وفاة أخصائي العلاج الطبيعي جراسيانو فيوريتا، قبل عدة أيام، وهذا ما دفع بإدارة ليتشي، إلى غضبها من قرار رابطة الدوري ، بإقامة مباراة الفريق أمام ، بعد ثلاثة أيام من حالة الوفاة.وأبدى لاعبو ليتشي، اعتراضهم على قرار خوض المباراة أمام أتالانتا، وارتدوا قميصًا أبيضًا، بدلًا من زيهم التقليدي، في رسالة أشاروا فيها إلى أن رفضهم أن تتلطخ ألوان قميص الفريق في مباراة أجبروا عليها.وفي أول مباراة على أرض ليتشي، بعد حالة الوفاة أظهرت الجماهير غضبها ضد رابطة السيري آ، وأطلقوا صافرات استهجان عند عزف نشيد البطولة، ورفعوا لافتات كتب عليها: "حثالة الرابطة، ليتشي، مستاء منكم، الموت يسخر منكم، المال هو من يقرر، نظام كرة قدم فاسد".وانطلقت شرارة الاحتجاجات عند الدقيقة السادسة، وبدأ المشجعون في القاء الألعاب النارية، على الملعب مما أدى إلى توقف اللقاء لأكثر من خمس دقائق، خاصة بعد احتراق جزء من شبكة المرمى، نتيجة النيران.وخسر ليتشي، من ، مساء اليوم السبت لتستمر المعاناة ويتجمد رصيده عند النقطة 27 في المركز السابع عشر، وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط. (goal)