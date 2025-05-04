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رياضة
بفوز مثير.. ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة
Lebanon 24
04-05-2025
|
11:56
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واصل
ريال مدريد
مطاردة غريمه التقليدي
برشلونة
في صراع المنافسة الساخن بينهما على لقب بطولة
الدوري الإسباني
لكرة القدم
هذا الموسم.
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وحقق
الريال
انتصارا مثيرا وصعبا 3-2 على ضيفه سلتا فيغو، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ34 للمسابقة، على ملعب (سانتياغو برنابيو)، معقل
الفريق الملكي
.
وتقدم
التركي
أردا
غولر للريال في الدقيقة 33، وأضاف النجم الفرنسي
كيليان مبابي
الهدفين الثاني والثالث لفريق العاصمة
الإسبانية
في الدقيقتين 39 و48 على الترتيب.
وأشعل سلتا فيغو اللقاء في الشوط الثاني، لا سيما بعد نزول نجمه المخضرم ياغو أسباس من مقاعد البدلاء، ليحرز خافي رودريغيز والسويدي فيليوت سفيدبيرغ هدفي الفريق الضيف في الدقيقتين 69 و76 على الترتيب.
وحاول لاعبو سيلتا فيغو خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، بفضل تألق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الريال، الذي أنقذ الفريق الملكي أكثر من مرة.
ويأتي هذا الفوز، ليشكل دفعة معنوية للريال قبل لقائه المرتقب مع مضيفه برشلونة في المرحلة المقبلة للمسابقة، السبت القادم، حيث يتعين على فريق المدرب
الإيطالي
كارلو أنشيلوتي حصد النقاط الثلاث، إذا أراد الإبقاء على ماله في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الريال، الذي خسر
نهائي كأس
ملك
إسبانيا
أمام برشلونة الأسبوع الماضي، إلى 75 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، مع تبقي 4 مراحل على نهاية البطولة.
في المقابل، توقف رصيد سلتا فيغو، الذي تلقى خسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عند 46 نقطة في المركز السابع.
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