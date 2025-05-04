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رياضة

فاركو يشعل الدوري المصري.. ويسقط بيراميدز بثلاثية

Lebanon 24
04-05-2025 | 14:00
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أشعل نادي فاركو أجواء الدوري المصري، الأحد، بعد أن ألحق بنادي بيراميدز متصدر البطولة أول هزيمة، ليقدم هدية للأهلي الذي يلاحق الفريق السماوي.


وفاز فاركو على بيراميدز 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المكس بالإسكندرية ضمن فاعليات مسابقة دوري نايل ليشعل صراع المنافسة على لقب الدورى المصري.
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وقدم فاركو هدية ثمينة للأهلي بفوزه على بيراميدز، وبذلك للأحمر فرصة تقليص الفارق مع بيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف الذي سيلعب مباراة الجولة ضد حرس الحدود لاحقا، بينما رفع فاركو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.

تقدم فاركو بالهدف الأول عن طريق أحمد شريف في الدقيقة 65، وأضاف محمود عماد الهدف الثاني بعدها بدقائق معدودة.
وفى الدقيقة 77 نجح البديل إبراهيم عادل من إحراز هدف تقليص الفارق لبيراميدز، قبل أن يعود عمرو ناصر من إحراز الهدف الثالث لفاركو، وفى الوقت بدل الضائع أحرز مروان حمدي الهدف الثانى لبيراميدز.
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