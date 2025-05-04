زيزو يعود للزمالك.. ويخوض مرانه الأول

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وغاب زيزو الفترة الماضية عن صفوف الزمالك بعدما تحدث مسؤولو الأبيض عن توقيعه للأهلي بنهاية تعاقده مع الزمالك. وصل لاعب "زيزو" إلى مقر النادي في ميت عقبة بمحافظة في مصر، الإثنين، لأول مرة منذ ما يقارب من شهر، وخاض أول مران له.وغاب زيزو الفترة الماضية عن صفوف الزمالك بعدما تحدث مسؤولو الأبيض عن توقيعه للأهلي بنهاية تعاقده مع الزمالك.

وخاض زيزو آخر مران له بقميص الزمالك يوم 8 أبريل الماضي قبل لقاء ستيلينبوش الجنوب إفريقي والذي لم يشارك فيه.



وتدرب زيزو بشكل فردي لأنه بعيد عن المشاركة ، فيما وضع له الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا للمران الفردي.



ولن يتواجد زيزو في قائمة الفريق لمواجهة والمقرر إقامتها الإثنين، حيث خاض زيزو المران كاملا من بدايته وحتى النهاية.

وفي وقت سابق، أعلن في بيان نهاية العلاقة مع اللاعب بعد وصولها لطريق مسدود وتحويله للتحقيق.



وغاب زيزو طيلة الفترة الماضية عن الحضور لمران الزمالك وكذلك خوض المباريات، كما سبق أن حرر اللاعب محضرا ضد الزمالك لعدم الأمان.



وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.