قدرها 15 ألف يورو.. عقوبة مشددة معلقة ضد ريال مدريد

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أعلن "يويفا" عن توقيع غرامة مالية على قدرها 15 ألف ، نتيجة تصرفات عنصرية صدرت عن بعض جماهيره.وجاءت هذه التصرفات خلال مواجهة في ذهاب ربع نهائي ، والتي أقيمت على ملعب وانتهت بخسارة الفريق الإسباني بثلاثية نظيفة.وعلى الرغم من فوز إيابا بنتيجة 2-1 في ملعب " برنابيو"، إلا أن الهزيمة الثقيلة في الذهاب تسببت في خروجه من البطولة.وشهدت مباراة الذهاب أحداثا وصفتها باليويفا بأنها "عنصرية"، ما استدعى فرض العقوبة المالية علىكما تضمن القرار حظر بيع تذاكر لجماهير في المباراة الخارجية المقبلة ضمن المسابقات الأوروبية، لكن هذا الحظر سيتم تفعيله، في حال تكرار الحادث خلال عام.وذكرت شبكة "ريليفو" أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ريال مدريد لمثل هذه ، إذ سبق أن تم تغريمه في مناسبات سابقة بسبب سلوك جماهيره.وتندرج هذه العقوبة ضمن حملة اليويفا المستمرة لمكافحة العنصرية في ، والتي تهدف إلى تشديد الإجراءات ضد أي مظاهر تمييز داخل الملاعب.