قدرها 15 ألف يورو.. عقوبة مشددة معلقة ضد ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا" عن توقيع غرامة مالية على نادي ريال مدريد
قدرها 15 ألف يورو
، نتيجة تصرفات عنصرية صدرت عن بعض جماهيره.
وجاءت هذه التصرفات خلال مواجهة أرسنال
في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
، والتي أقيمت على ملعب الإمارات
وانتهت بخسارة الفريق الإسباني بثلاثية نظيفة.
وعلى الرغم من فوز ريال مدريد
إيابا بنتيجة 2-1 في ملعب "سانتياغو
برنابيو"، إلا أن الهزيمة الثقيلة في الذهاب تسببت في خروجه من البطولة.
وشهدت مباراة الذهاب أحداثا وصفتها لجنة الانضباط
باليويفا بأنها "عنصرية"، ما استدعى فرض العقوبة المالية على النادي الملكي.
كما تضمن القرار حظر بيع تذاكر لجماهير ريال مدريد
في المباراة الخارجية المقبلة ضمن المسابقات الأوروبية، لكن هذا الحظر سيتم تفعيله، في حال تكرار الحادث خلال عام.
وذكرت شبكة "ريليفو" أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ريال مدريد لمثل هذه العقوبات
، إذ سبق أن تم تغريمه في مناسبات سابقة بسبب سلوك جماهيره.
وتندرج هذه العقوبة ضمن حملة اليويفا المستمرة لمكافحة العنصرية في كرة القدم
، والتي تهدف إلى تشديد الإجراءات ضد أي مظاهر تمييز داخل الملاعب.